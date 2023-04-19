Еврокомиссия: ордер на арест Путина должны выполнять все страны-подписанты Римского статута
В Еврокомиссии заявили, что все страны-подписанты Римского статута обязаны выполнять ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой
Об этом сказала вице-президент Европейской Комиссии Вера Юрова, сообщает Укринформ .
Такое заявление было обнародовано в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента в ходе слушаний по поводу насильственной депортации украинских детей россиянами.
Ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой был выдан в связи с организацией насильственной депортации украинских детей.
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- Украинские хакеры взломали почту и облачное хранилище отца детского омбудсмена РФ Алексея Львова-Белова и обнаружили там порно с несовершеннолетними.
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