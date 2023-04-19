Об этом сказала вице-президент Европейской Комиссии Вера Юрова, сообщает Укринформ .

Такое заявление было обнародовано в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента в ходе слушаний по поводу насильственной депортации украинских детей россиянами.

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой был выдан в связи с организацией насильственной депортации украинских детей.