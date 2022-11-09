Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд евро

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

"После заседания Европейского совета 20-21 октября Комиссия сегодня предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Он будет предоставлен в виде кредитов на очень льготных условиях, которые будут выплачиваться регулярными платежами с 2023 года", – говорится в сообщении.

Указано, что эта стабильная, регулярная и предполагаемая финансовая помощь – в среднем 1,5 млрд евро в месяц – поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинской власти и МВФ, составляют 3-4 млрд евро на месяц. Остальные средства Киеву предоставят другие крупные доноры.

"В знак еще одного выражения солидарности ЕС также предлагает возместить расходы Украины по процентным ставкам за счет дополнительных целевых платежей государств-членов в бюджет ЕС", - отметили в Еврокомиссии.

Отмечается, что выделение средств должно сопровождаться реформами, которые помогут Украине приблизиться к вступлению в ЕС.

Лидеры ЕС в октябре поручили министрам финансов разработать механизм выплаты Украине 18 млрд евро в следующем году.

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