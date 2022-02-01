Еврокомиссия одобрила решение о выделении Украине €1,2 млрд
Во вторник, 1 февраля, Европейская комиссия официально утвердила выделение €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине на фоне угрозы российского вторжения
Об этом сообщается в официальном Twitter Еврокомиссии.
"Мы только что приняли предложение о новой макрофинансовой помощи для Украины в размере до €1,2 млрд - в дополнение к €5,6 млрд, которые уже были предоставлены в рамках пяти предыдущих программ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после одобрения программы Советом ЕС и Европарламентом будет как можно скорее направлен первый транш в размере €600 млн.
Второй транш выплатят при условии выполнения украинской властью краткосрочных политических мер для увеличения усилий в вопросах государственности и стойкости, а также при условии выполнения договоренностей с Международным валютным фондом.
- Напомним, 24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новый пакет неотложной макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нападения России.
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