Еврокомиссия одобрила предложение о конвертации гривневой наличности для украинских беженцев

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.



"Комиссия сегодня утвердила свое предложение о рекомендации Совета по конвертации банкнот гривни в валюту принимающих государств-членов лицами, бегущими от войны в Украине", - говорится в пресс-релизе.



Это предложение дополняет гуманитарную помощь, оказываемую ЕС тем, кто бежит от войны в Украине.



"Одна из неотложных потребностей беженцев - конвертировать свои банкноты в гривне в валюту страны пребывания. Сегодняшнее предложение имеет целью способствовать скоординированному подходу для всех государств-членов, чтобы предложить бегущим из Украины одинаковые условия для конвертации своих банкнот в гривне в местную валюту независимо от государства-члена, которое их принимает", - заявили в Еврокомиссии.



Это необходимо также потому, что Нацбанк Украины был вынужден приостановить обмен банкнот гривни на наличные деньги с целью защиты ограниченных валютных резервов Украины.



Отмечается, что некоторые государства ЕС рассматривают возможность внедрения национальных схем, поддерживающих конвертацию ограниченной суммы гривен на человека. Схемы должны предусматривать максимальные лимиты 10 тысяч гривен на человека без комиссий по официальному курсу Нацбанка Украины. Продолжительность схем должна составлять не менее трех месяцев.



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