English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир Еврокомиссия одобрила предложение о конвертации гривневой наличности для украинских беженцев

Еврокомиссия одобрила предложение о конвертации гривневой наличности для украинских беженцев

1 апреля, 2022 пятница
17:26
Мир гривня

Европейская комиссия утвердила предложение о конвертации банкнот гривни в валюту принимающих государств ЕС беженцам из Украины

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Комиссия сегодня утвердила свое предложение о рекомендации Совета по конвертации банкнот гривни в валюту принимающих государств-членов лицами, бегущими от войны в Украине", - говорится в пресс-релизе.

Это предложение дополняет гуманитарную помощь, оказываемую ЕС тем, кто бежит от войны в Украине.

"Одна из неотложных потребностей беженцев - конвертировать свои банкноты в гривне в валюту страны пребывания. Сегодняшнее предложение имеет целью способствовать скоординированному подходу для всех государств-членов, чтобы предложить бегущим из Украины одинаковые условия для конвертации своих банкнот в гривне в местную валюту независимо от государства-члена, которое их принимает", - заявили в Еврокомиссии.

Это необходимо также потому, что Нацбанк Украины был вынужден приостановить обмен банкнот гривни на наличные деньги с целью защиты ограниченных валютных резервов Украины.

Отмечается, что некоторые государства ЕС рассматривают возможность внедрения национальных схем, поддерживающих конвертацию ограниченной суммы гривен на человека. Схемы должны предусматривать максимальные лимиты 10 тысяч гривен на человека без комиссий по официальному курсу Нацбанка Украины. Продолжительность схем должна составлять не менее трех месяцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
ЕС
беженцы из Украины
Читайте также:
31 мартa, 2022 четверг
"Враг залег навечно": ГПСУ сообщила об уничтожении вражеской пехоты, скрыто двигавшейся к позициям ВСУ
ППО С-300
31 мартa, 2022 четверг
Британия и союзники предоставят Украине средства ПВО и артиллерию
31 мартa, 2022 четверг
В Днепропетровской области СБУ обезвредила банду, которая нападала на подразделения Теробороны
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.37
    Продажа 32.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
1 апреля
18:29
ВСУ
Оккупанты в рамках обмена отдали Украине 86 военнослужащих, в том числе 15 женщин, - ОПУ
18:19
В Мелитополе оккупанты похитили трех директоров школ и "постановили" обучать детей в городе по российским программам, - Денисова
18:08
В Чернигове россияне обстреляли онкоцентр и травмировали трех человек, - Суспильне
18:01
Зеленский обсудил с Макроном создание гуманитарного коридора из Мариуполя и гарантии безопасности для Украины
17:52
F-15
Актер Шон Пен призвал богатых людей купить для Украины две эскадрильи истребителей F-15
17:44
ВСУ не ослабляют защиту Киева, несмотря на маневры РФ, - Минобороны
17:37
Эксклюзив
Путин
Путина привлекут к ответственности только после его отстранения от власти, - директор департамента Минюста Козаченко
17:34
Рада ввела выплаты российским военнослужащим за переданную Украине вражескую боевую технику: за самолет – $1млн, за вертолет – $500 тыс.
17:26
Укрзализныця доставила во Львов тяжелораненых переселенцев из Мариуполя, которых во время эвакуации обстреляли россияне
17:22
Россияне "назначили" оккупационную администрацию в Каховке, Херсонской области
17:08
Эксклюзив
Россия имеет все признаки фашизма: это не о Путине, а обо всем больном обществе, - Чалый
17:07
В Украине возродили военную прокуратуру
17:06
Android
Один из операторов возобновил мобильную связь в ряде населенных пунктов в Запорожье
17:02
РФ распространяет фейки, что Украина отказывается выполнять Женевскую конвенцию о военнопленных, – украинский МИД
16:48
Оккупанты не выпускают людей из Мариуполя, заявив о "закрытии" города на 5-7 дней, - Денисова
16:46
Рада сняла ограничения по сумме гарантирования депозитов на время военного положения
16:45
Эрдоган анонсировал разговор с Путиным: будет уговаривать "сделать шаг" вместе с Зеленским для решения проблем Крыма и ОРДЛО
16:38
Россия не должна надеяться на победу в Украине, - глава МИД Франции
16:32
В Лисичанске починили газопровод высокого давления, - Луганская ОВА
16:29
Латвия
Латвия собирается на год запретить выдачу вида на жительство россиянам и белорусам
16:23
Эвакуационный автобус из Лисичанска попал под обстрел оккупантов, - глава ОВА
16:17
По меньшей мере $10 млрд: горсовет Мариуполя предварительно оценил минимальную стоимость восстановления города
16:10
Президент Европарламента Роберта Мецола посетила Киев с рабочим визитом
15:58
В Киевской области ввели комендантский час с 21:00 1 апреля до 6:00 2 апреля
15:56
Пожар на нефтебазе Белгорода: в Минобороны Украины отметили, что проводят оборонную операцию
15:48
Механизированная бригада им. князя Романа Великого уничтожила российскую заряжающую машину от огнеметной системы обстрелов
15:40
Директора ФК "Шахтер" покинули Украину, - журналист Болотников
15:31
Кулеба
Кулеба опроверг информацию о давлении Запада относительно скорого подписания мирного соглашения с РФ
15:29
Smurfit Kappa
Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ
15:25
Германия одобрила передачу Украине 58 БМП времен ГДР, - Welt
15:17
ЧАЭС
На ЧАЭС работают все системы контроля, - Энергоатом
15:14
Верховная Рада
В Раде предлагают изменить первые строки государственного Гимна Украины
15:13
"Все нам в спину плевать будут": СБУ перехватила разговор оккупанта с родственником
15:08
Британия не рекомендует Украине подписывать мирное соглашение с РФ в ближайшее время, а дождаться более сильной позиции, - Times
15:02
Грунт, развороченный оккупантами в зоне отчуждения, возобновится к лету, - экс-инженер ЧАЭС
14:50
Обновлено
Княжицкий
Парламент в первом чтении поддержал установление уголовной ответственности за использование букв "Z" и "V" в качестве символов войны против Украины и признания России государством-террористом
14:49
подсолнечное масло
Боятся дефицита: в Германии вырос спрос на муку и масло из-за войны России в Украине
14:46
"Все населенные пункты Луганской области под огнем оккупантов": Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться
14:45
Разведка опубликовала список военных из Владикавказа, воюющих в Украине
14:44
Российские войска не могут начать наступление и оцепление ВСУ в зоне ООС, - Арестович
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV