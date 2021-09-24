Еврокомиссия обвинила РФ в кибератаках перед выборами канцлера в Германии

Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.



По данным Еврокомиссии, атаки были направлены на "членов парламентов, чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества в ЕС".



Хакеры похитили данные из личных аккаунтов.



"Эта деятельность противоречит нормам ответственного поведения государств в киберпространстве, одобренным всеми государствами-членами ООН, и пытается подорвать наши демократические институты и процессы", - отметили в Еврокомиссии.

Германия требует от России остановить атаки на политиков перед выборами в Бундестаг.