Еврокомиссия обвинила РФ в кибератаках перед выборами канцлера в Германии
Еврокомиссия обвинила Россию в кибератаках Ghostwriter за несколько дней до выборов в немецкий парламент
Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.
По данным Еврокомиссии, атаки были направлены на "членов парламентов, чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества в ЕС".
Хакеры похитили данные из личных аккаунтов.
"Эта деятельность противоречит нормам ответственного поведения государств в киберпространстве, одобренным всеми государствами-членами ООН, и пытается подорвать наши демократические институты и процессы", - отметили в Еврокомиссии.
- Германия требует от России остановить атаки на политиков перед выборами в Бундестаг.
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