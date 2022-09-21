Об этом сообщает Politico .

Дипломаты ожидают обсуждения плана по ограничению цен на российскую нефть, поскольку в декабре вступает в силу запрет ЕС на ее импорт.

Другими потенциальными мерами могут стать дополненные списки подсанкционных лиц, а также запрет импорта российских алмазов и предметов роскоши.

2 сентября министры финансов стран Большой семерки (G7) приняли декларацию о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал к новым санкциям против России из-за ее планов относительно "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb