Еврокомиссия обсудит предложения новых санкций против РФ с представителями стран ЕС, - Politico
Еврокомиссия приступит к обсуждению с представителями стран ЕС очередного пакета санкций против России. Ожидается, что обсуждение начнется 23 сентября
Об этом сообщает Politico .
Дипломаты ожидают обсуждения плана по ограничению цен на российскую нефть, поскольку в декабре вступает в силу запрет ЕС на ее импорт.
Другими потенциальными мерами могут стать дополненные списки подсанкционных лиц, а также запрет импорта российских алмазов и предметов роскоши.
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