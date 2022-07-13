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Еврокомиссия обнародовала разъяснения об особенностях транзита в Калиниградскую область

13 июля, 2022 среда
17:31
Мир

Европейская комиссия опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России в Калининградскую область железнодорожным транспортом

Об этом говорится в документе Европейской комиссии.

"Эти указания подтверждают, что транзит санкционных товаров автомобильным транспортом российскими операторами запрещен согласно мерам ЕС. Для железнодорожного транспорта не существует такого подобного запрета без ущерба для обязательств государств-членов осуществлять эффективный контроль", – говорится в разъяснении.

В Еврокомиссии объясняют, что государства-члены могут контролировать объем транзита, ориентируясь на средний показатель за последние три года, а также ограничивать "необычные потоки товаров или схемы торговли". Таким образом должны защищаться от обхода санкций.

"Транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае независимо от вида транспорта", - добавляют там.

Кроме того, государства-члены должны следить, чтобы санкционные товары, следующие транзитом, не попадали на территорию ЕС. Еврокомиссия подчеркивает, что они будут нести ответственность при обходе санкций.

"В этом свете Комиссия подчеркивает важность мониторинга двусторонних торговых потоков между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не могут попасть на таможенную территорию ЕС", – подытоживают там.

Ранее стало известно, что Литва должна подготовить законодательство для выполнения указаний Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининградскую область России.

  • Напомним, 17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.
  • В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений
  • 21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой"
  • 25 июня Лукашенко на встрече с Путиным сказал, что ограничение Литвой транзита в Калининград "похоже на объявление войны"
  • 6 июля Беларусь пригрозила ответить на "провокации" Запада, определив территорию Польши первоочередным объектом удара.

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Литва
санкции против России
Калининград
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