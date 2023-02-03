Еврокомиссия обнародовала отчет о соответствии Украины законодательству ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Отчеты дополняют Выводы по заявкам трех стран на членство в ЕС, принятые Европейской Комиссией в июне 2022 года. Европейский Совет предоставил европейскую перспективу трем странам и статус кандидата Украине и Молдове в соответствии с Выводами, определяющими ряд приоритетов, которые должны быть решены в этом контексте ", – говорится в сообщении.

В аналитическом отчете соответствия Украины законодательству ЕС говорится в частности о судебной власти, государственных закупках, цифровой трансформации и медиа, образовании и экономической политике нашей страны.

Известно, что комиссия должна отчитываться о прогрессе, достигнутым Украиной в выполнении реформ в рамках "пакета расширения", который состоится осенью.