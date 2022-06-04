Об этом пишет Spiegel.

Издание сообщает, что правительство Германии обсуждает с Европейской комиссией возможность признания украинских водительских прав.

Предварительно прессекретарь от Левых хотела узнать, планирует ли федеральное правительство исключения, поскольку новый экзамен по вождению в Германии вызовет для беженцев значительные затраты, потребует времени и может осложниться языковым барьером. Кроме того, многим из перемещенных людей требовались водительские права для оплачиваемой работы.

Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.

По состоянию на 14 мая в Германии зафиксировали более 700 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины.

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