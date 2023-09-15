Киев поприветствовал решение Еврокомиссии не продлевать ограничения на экспорт украинского зерна. Польша заявила, что пролонгирует эмбарго

Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что ЕК проанализировав данные о влиянии экспорта 4 категорий украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, пришла к выводу, что "искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли". Это стало возможным благодаря работе Координационной платформы и временным мероприятиям, введенным 2 мая.

"Конструктивная позиция всех участников платформы помогла решить конкретные проблемы и гарантировала, что экспорт в третьи страны за пределами ЕС не останавливается и даже растет", - говорится в сообщении.

Указано, что Украина согласилась в течение 30 дней ввести меры, которые помогут избежать скачков цен на зерно, например систему лицензирования экспорта.

К тому времени, с 16 сентября, Украина должна ввести эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних странах.

"Европейская Комиссия и Украина будут осуществлять мониторинг ситуации через платформу, чтобы реагировать на любые непредсказуемые ситуации. Европейская Комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры, предпринятые Украиной, будут действовать и будут работать в полном объеме", - добавили в ЕК.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен за "за соблюдение слова и правил свободного рынка". Он отметил, что отказ ЕК от продления запрета на экспорт украинского зерна – это пример единства и доверия между Украиной и ЕС.

"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - добавил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что такое решение не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности.

"Мы призываем отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений по украинской агропродукции. Ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина готова к диалогу с соседними странами и Еврокомиссией по торговле и логистике.

Реакция Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, несмотря на решение Еврокомиссии, страна продолжит эмбарго в одностороннем порядке, чтобы поддержать интересы польских фермеров, сообщает niezalezna .

"Это горько-сладкий подарок. Я бы предпочел, чтобы они продлили этот запрет, но они этого не сделали. Знаете, что мы теперь будем делать? Мы продолжим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на несогласие ЕК. Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна", - заявил он.

Моравецкий добавил, что запрет вступит в силу сегодня в полночь.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года. Четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно, что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

12 сентября Совет министров Польши принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. В документе подчеркивается: если этого не произойдет, Польша введет такой запрет на национальном уровне.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины. 14 сентября в парламенте страны проголосовали за снятие запрета на импорт украинского зерна с 15 сентября вне зависимости от решения Еврокомиссии.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии по экспорту украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло: Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.