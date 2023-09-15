Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Киев поприветствовал решение Еврокомиссии не продлевать ограничения на экспорт украинского зерна. Польша заявила, что пролонгирует эмбарго
Обновлено

Киев поприветствовал решение Еврокомиссии не продлевать ограничения на экспорт украинского зерна. Польша заявила, что пролонгирует эмбарго

15 сентября, 2023 пятница
21:05
Экономика

Европейская комиссия в пятницу, 15 сентября, решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша заявила, что пролонгирует эмбарго в одностороннем порядке

Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что ЕК проанализировав данные о влиянии экспорта 4 категорий украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, пришла к выводу, что "искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли". Это стало возможным благодаря работе Координационной платформы и временным мероприятиям, введенным 2 мая.

"Конструктивная позиция всех участников платформы помогла решить конкретные проблемы и гарантировала, что экспорт в третьи страны за пределами ЕС не останавливается и даже растет", - говорится в сообщении.

Указано, что Украина согласилась в течение 30 дней ввести меры, которые помогут избежать скачков цен на зерно, например систему лицензирования экспорта.

К тому времени, с 16 сентября, Украина должна ввести эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних странах.

"Европейская Комиссия и Украина будут осуществлять мониторинг ситуации через платформу, чтобы реагировать на любые непредсказуемые ситуации. Европейская Комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры, предпринятые Украиной, будут действовать и будут работать в полном объеме", - добавили в ЕК.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен за "за соблюдение слова и правил свободного рынка". Он отметил, что отказ ЕК от продления запрета на экспорт украинского зерна – это пример единства и доверия между Украиной и ЕС.

"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - добавил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что такое решение не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности.

"Мы призываем отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений по украинской агропродукции. Ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина готова к диалогу с соседними странами и Еврокомиссией по торговле и логистике.

Реакция Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, несмотря на решение Еврокомиссии, страна продолжит эмбарго в одностороннем порядке, чтобы поддержать интересы польских фермеров, сообщает niezalezna .

"Это горько-сладкий подарок. Я бы предпочел, чтобы они продлили этот запрет, но они этого не сделали. Знаете, что мы теперь будем делать? Мы продолжим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на несогласие ЕК. Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна", - заявил он.

Моравецкий добавил, что запрет вступит в силу сегодня в полночь.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года. Четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно, что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

12 сентября Совет министров Польши принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. В документе подчеркивается: если этого не произойдет, Польша введет такой запрет на национальном уровне.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины. 14 сентября в парламенте страны проголосовали за снятие запрета на импорт украинского зерна с 15 сентября вне зависимости от решения Еврокомиссии.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии по экспорту украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло: Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Украина
ЕС
Еврокомиссия
зерно
экспорт зерна
Читайте также:
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
12 сентября, 2023 вторник
Силы обороны заявили, что, перебрасывая резервы с разных направлений, враг совершает ошибки
Італія - Україна
13 сентября, 2023 среда
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после поражения Италии
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
15 сентября
21:13
Обновлено
В Белом доме подтвердили запланированную встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне
21:02
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Уничтожение Черноморского флота РФ и продвижение ВСУ возле Бахмута: военные итоги недели с Сергеем Згурцом
20:26
Украинская бронетехника: действия ГБР и ГАСУ имеют признаки диверсии против ВПК Украины и могут повлечь за собой остановку производства
20:17
Ученые из Китая объяснили, в чем может быть опасность недосыпания
20:06
Обновлено
Рамзан Кадыров
Кадыров находится в тяжелом состоянии, - разведка
20:01
OPINION
Кто насчитал Коломойскому $440 миллиардов?
19:59
Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки, - Генштаб
19:45
Обзор
К чему здесь настоящая королева Дании: что посмотреть на выходные
19:41
Латвия
Сейм Латвии утвердил новое правительство
19:20
"В зависимости от уровня угрозы": в штабе обороны Румынии заявили о готовности сбивать российские дроны
19:18
ФРГ обсуждает с партнерами, которым предоставила системы ПВО IRIS-T, передачу их Украине - немецкий депутат
19:00
Обзор
Победные новости 569 дня войны: освобождение Андреевки и атака украинских дронов по российскому ракетному кораблю
18:49
Россияне в оккупированном Мариуполе уничтожили все детские отделения больниц
18:35
На выезде из Крыма в РФ застряли 750 автомобилей
18:06
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:05
Европейский регулятор оштрафовал TikTok на $368 млн: в чем причина
18:04
Эксклюзив
Нардеп Синютка: дело Коломойского будет лакмусовой бумажкой для власти по борьбе с коррупцией
18:04
OPINION
К "зерновому демаршу" Польши могут присоединиться другие страны ЕС
17:59
"Есть клубы, которые ждут его", - журналист The Athletic спрогнозировал будущее Мудрика в случае провального сезона за "Челси"
17:58
Собрал более 3 млн грн для ВСУ: 9-летнего волонтера наградили грамотой от Залужного
17:52
Обновлено
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал оккупированной Новой Каховки: есть погибший
17:48
Обзор
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и Владимир Путин: о чем говорили и что, вероятно, решили на рандеву диктаторов
17:45
Науседа лишил гражданства Литвы фигуристку Дробязко, выступавшую в шоу жены Пескова
17:33
В Киеве на Галицкой площади демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев"
17:29
Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ
17:20
В проекте госбюджета-2024 на культуру и медиапространство заложили более 10 млрд грн, - Шмыгаль
17:16
F-16
Бельгия примет участие в обучении украинских пилотов на F-16
17:14
НАПК внесло одного из крупнейших производителей бриллиантов в список спонсоров войны
17:10
РФ обвиняет Украину в подготовке теракта на Рош ха-Шана в Днепре: ЦПД объяснил причину
17:07
Эксклюзив
В Defence Express рассказали, есть ли альтернативы Starlink Илона Маска
16:55
Преимущественно сухая погода, местами туман: прогноз на ближайшие выходные от Натальи Диденко
16:49
Потребности в привлечении женщин-медиков на фронт пока нет
16:37
США рассматривают предоставление Украине ракет ATACMS осенью, - WSJ
16:33
Эксклюзив
Последние 3 дня россияне активно перебрасывают резервы через Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко
16:26
Стратком опроверг фейк о якобы отдыхе Резникова за границей во время масштабной войны
16:21
Jerusalem Post составила рейтинг самых влиятельных евреев: в нем нет Зеленского, но есть Пригожин
16:13
После передачи россиянином Украине вертолета в плен сдаются более 170 оккупантов в сутки, - ГУР
16:07
Стрельба в Днепре: спутнице погибшего, оказывавшую сопротивление полицейским, избрали меру пресечения
16:01
OPINION
Такой подозрительный Шуфрич
16:00
Украинские производители товаров оборонного сектора обратились к президенту с просьбой прекратить давление ГАСУ и правоохранительных органов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV