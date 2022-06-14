Еврокомиссия не принимала окончательных решений по статусу кандидата для Украины
Европейская комиссия не принимала никаких решений о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Об этом заявил на брифинге спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет ЕН.
"Я читал в прессе, что ЕК уже решила, но это полная неправда. Комиссия ничего не решала. Проводились дебаты, которые позволят еврокомиссарам высказать мнения и взгляды, чтобы подготовить решение 17 июня", - сказал Мамер.
Он отметил, что это стандартная процедура.
"Теперь службы финализуют документы, 15 июня будет встреча глав департаментов, которые должны подтвердить повестку дня коллегии, и 17 июня будут дебаты и, надеемся, решения", - добавил спикер.
- По данным Bloomberg, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства.
- По данным Радио Свобода, Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в Евросоюз.
- Издание Politico со ссылкой на источник также сообщает, что Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.
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