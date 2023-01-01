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Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины

1 января, 2023 воскресенье
21:22
Мир

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала, что Швеция приняла председательство в ЕС. По ее мнению, это будет решающим в поддержке Украины

Об этом президент Еврокомиссии написала в собственном твиттере.

"Швеция берет на себя председательство в Раде в решающее время. Ваше лидерство будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины", - отметила Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, Швеция может рассчитывать на то, что президент Еврокомиссии будет "продвигать амбициозный план" страны для ЕС.

  • 1 января Швеция перебрала от Чехии председательство в Совете ЕС и пообещала дальнейшую поддержку Украины. В Стокгольме пообещали уделять приоритетное внимание, в частности, экономической и военной помощи Киеву и поддержку Украины на пути в ЕС.

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