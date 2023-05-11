Еврокомиссия нашла юридические основания использования активов РФ для восстановления Украины
Европейская комиссия подтвердила, что разработала юридически приемлемые варианты использования активов России – как частных, так и государственных – для восстановления Украины
Об этом на брифинге в четверг сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает "Европейская правда".
По словам Виганда, по состоянию на данный момент на территории Европейского Союза заморожены активы находящихся под санкциями ЕС российских физических и юридических лиц на сумму около 24,1 миллиарда евро. Санкции не предполагают конфискацию этих активов, поскольку это нарушает законодательство.
"Но мы вынесли предложение криминализировать нарушение ограничительных мер ЕС, и соответствующие обсуждения с другими институтами ЕС уже достигли значительного прогресса. Это позволит в случае уклонения от санкций конфисковать эти активы, что позволит это сделать в соответствии с законом, в этом случае – уголовного права" , – объяснил представитель Еврокомиссии.
Что касается государственных активов Центробанка России, то их также нельзя просто конфисковать, но Еврокомиссия в конце прошлого года предложила другой путь.
"Идея заключается в по сути работе с этими активами и использовании доходов с них. Потому что, опять-таки, мы должны соблюдать верховенство права и не можем просто конфисковать такие активы. Но, согласно нашему юридическому заключению, можно работать с этими обездвиженными активами", – добавил Виганд.
- Напомним, 10 мая генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные российские активы.
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