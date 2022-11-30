Еврокомиссия направит замороженные в ЕС российские $319 млрд в специальный фонд на восстановление Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что замороженные в ЕС $319 млрд будут направлены в специальный фонд восстановления Украины
Об этом фон дер Ляйен сообщила во время выступления, которое выложила в Twitter .
"Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 млрд евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине убытки и покрыть расходы на восстановление страны. У нас есть средства, чтобы заставить Россию платить. Мы заблокировали 300 млрд евро резервов центробанка России и заморозили 19 млрд евро российских олигархов", - сказала фон дер Ляйен.
Она добавила, что в ближайшее время ЕС будет работать над созданием структуры для управления заблокированными российскими активами. По ее словам, эти средства будут направлены на финансирование восстановления Украины после окончания войны, которую развязала Россия.
- 4 ноября Bloomberg сообщил, что Европейский Союз изучает возможность использования замороженных активов для восстановления Украины.
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