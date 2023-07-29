Еврокомиссия начала расследование работы Microsoft

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Расследование касается преимущественно продукта Teams. Он входит в бизнес-пакеты Office 365 и Microsoft 365. Это приложение работает как облачное хранилище и позволяет обмениваться сообщениями, звонить, проводить видеовстречи, обмениваться файлами и объединять рабочие инструменты и другие приложения от Microsoft и сторонних производителей.

Так, в июле 2020 года компания Slack Technologies, Inc. подала на Microsoft жалобу. Она утверждала, что корпорация незаконно привязала Teams к своим доминирующим программным пакетам – Office 365 и Microsoft 365.

В Еврокомиссии озабочены таким ходом Microsoft. Они считают, что компания таким образом может злоупотреблять и защищать свои позиции на рынке программного обеспечения для производительности, ограничивая конкуренцию в Европейской экономической зоне в отношении продуктов связи и сотрудничества. Еврокомиссия обеспокоена тем, что Microsoft может предоставить Teams преимущество в распространении и не давать клиентам выбрать, предоставлять или нет доступ к этому продукту, когда они подписываются на выбранные бизнес-продукты. Также, по мнению Еврокомиссии, Microsoft может ограничить взаимодействие между продуктами и конкурирующими предложениями.

"Эти действия могут представлять собой антиконкурентную привязку или группировку и препятствовать конкуренции поставщиков других средств связи и сотрудничества в ущерб клиентам в Европейской экономической зоне", - говорится в сообщении.