Еврокомиссия начала расследование работы Microsoft
Европейская комиссия начала расследование в отношении американской корпорации Microsoft, подозреваемой в нарушении европейских правил конкуренции из-за объединения продуктов Teams, Office 365 и Microsoft 365
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Расследование касается преимущественно продукта Teams. Он входит в бизнес-пакеты Office 365 и Microsoft 365. Это приложение работает как облачное хранилище и позволяет обмениваться сообщениями, звонить, проводить видеовстречи, обмениваться файлами и объединять рабочие инструменты и другие приложения от Microsoft и сторонних производителей.
Так, в июле 2020 года компания Slack Technologies, Inc. подала на Microsoft жалобу. Она утверждала, что корпорация незаконно привязала Teams к своим доминирующим программным пакетам – Office 365 и Microsoft 365.
В Еврокомиссии озабочены таким ходом Microsoft. Они считают, что компания таким образом может злоупотреблять и защищать свои позиции на рынке программного обеспечения для производительности, ограничивая конкуренцию в Европейской экономической зоне в отношении продуктов связи и сотрудничества. Еврокомиссия обеспокоена тем, что Microsoft может предоставить Teams преимущество в распространении и не давать клиентам выбрать, предоставлять или нет доступ к этому продукту, когда они подписываются на выбранные бизнес-продукты. Также, по мнению Еврокомиссии, Microsoft может ограничить взаимодействие между продуктами и конкурирующими предложениями.
"Эти действия могут представлять собой антиконкурентную привязку или группировку и препятствовать конкуренции поставщиков других средств связи и сотрудничества в ущерб клиентам в Европейской экономической зоне", - говорится в сообщении.
- 6 июня стало известно, что корпорация Microsoft выплатит 20 миллионов долларов США для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии США в том, что технологическая компания незаконно собирала личную информацию детей без согласия их родителей.
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