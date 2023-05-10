Еврокомиссия может ввести новые ограничения на импорт украинской агропродукции

Об этом с заседания Европарламента рассказала собственная корреспондент Еспресо.

Она отметила, что почти все евродепутаты заявили о необходимости "спасать" европейские рынки от украинского зерна и необходимости регулировать поставки украинской агропродукции.

Еврокомиссар ЕС по вопросу сельского хозяйства Януш Войцеховский заверил, что Украина не сможет неконтролируемо поставлять зерно на европейские рынки и Еврокомиссия подготовила для этого определенные меры.

Он также пообещал, что ЕС продлит запрет на экспорт зерновых и масличных культур в 5 государств. Войцеховский отметил, что, возможно, Еврокомиссия рассмотрит и другие виды продукции, которые представляют угрозу и которые нужно регулировать.

Кроме того, было заявлено, что в то время как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария перенасыщены украинской аграркой, представители Испании объявили, что стране не хватает украинского зерна. Они объяснили, что его скупали на границах и зерно просто не доходило до Испании.

Отмечается, что во время заседания прозвучала идея, что украинское зерно может закупаться прямо на границе Еврокомиссией и направляться в те государства, которые в нем нуждаются, в частности в страны Африки.