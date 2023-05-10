Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Еврокомиссия может ввести новые ограничения на импорт украинской агропродукции
Эксклюзив

Еврокомиссия может ввести новые ограничения на импорт украинской агропродукции

10 мая, 2023 среда
18:39
Экономика

Еврокомиссия планирует продлить ограничения на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, а также может ввести новые, которые будут касаться не только зерновых и масличных культур

Об этом с заседания Европарламента рассказала собственная корреспондент  Еспресо.

Она отметила, что почти все евродепутаты заявили о необходимости "спасать" европейские рынки от украинского зерна и необходимости регулировать поставки украинской агропродукции.

Еврокомиссар ЕС по вопросу сельского хозяйства Януш Войцеховский заверил, что Украина не сможет неконтролируемо поставлять зерно на европейские рынки и Еврокомиссия подготовила для этого определенные меры.

Он также пообещал, что ЕС продлит запрет на экспорт зерновых и масличных культур в 5 государств. Войцеховский отметил, что, возможно, Еврокомиссия рассмотрит и другие виды продукции, которые представляют угрозу и которые нужно регулировать.

Кроме того, было заявлено, что в то время как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария перенасыщены украинской аграркой, представители Испании объявили, что стране не хватает украинского зерна. Они объяснили, что его скупали на границах и зерно просто не доходило до Испании.

Отмечается, что во время заседания прозвучала идея, что украинское зерно может закупаться прямо на границе Еврокомиссией и направляться в те государства, которые в нем нуждаются, в частности в страны Африки.

  • В конце апреля Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поводу украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.
  • Официальный Киев выразил протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции как противоречащие Соглашению об ассоциации.
  • Европейская комиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС.
  • Правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.
ЕС
Еврокомиссия
зерно
Читайте также:
9 мая, 2023 вторник
Приехать на парад в Москву Токаева попросил Китай, Пашиняна – Иран, а Лукашенко – политический эскортник, – политтехнолог Голобуцкий
10 мая, 2023 среда
В Кремле прокомментировали, почему Лукашенко пропустил завтрак у Путина и срочно вылетел в Минск
пшениця зерно
9 мая, 2023 вторник
Махинации с украинским зерном: в Польше обнародовали первые результаты расследования
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 37.88
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
10 мая
18:57
В ГУР заявили, что если бы Украина хотела атаковать Москву на 9 мая, то "это бы точно увидели"
18:51
Генсек НАТО Столтенберг объяснил, почему Китай внимательно следит за войной РФ против Украины
18:51
На Бахмутском направлении российские войска отступили на дистанцию до 2-х километров, - Сырский
18:21
Медведев предложил переименовать Польшу и присоединить ее к РФ
18:00
ЗРК "Куб"
Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб"
18:00
OPINION
Самая большая свобода – право выбора, какими нам быть
17:52
Геннадий Труханов
Мэр Одессы Труханов опроверг слухи о бегстве в Россию
17:46
С начала 2023 года Украина экспортировала в ЕС более 1 млн тонн сои
17:26
Путин объявил о военных сборах для россиян, находящихся в запасе
17:04
Продуктовые наборы для ветеранов Черниговщины: российская пропаганда запустила новый фейк
16:57
"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
16:47
РФ обвинила Украину в обстреле строительства "защитного объекта", где контузию получил строитель
16:46
Бесплатное питание и детские игровые зоны: Лубинец показал, как размещают ВПЛ на Запорожье
16:34
В ряде украинских областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
16:33
В Пакистане заблокировали интернет из-за протестов после ареста экс-премьера
16:30
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба призвал не считать запланированное контрнаступление ВСУ последним
16:21
Кличко рассказал о восстановлении разрушенных многоэтажек в Киеве
16:04
Центрабанк России
Швейцария заморозила активы российского центрального банка почти на $8,3 млрд
16:03
OPINION
Почему в России мусолят ядерную тему
15:57
Евгений Пригожин
Заявление Пригожина о "дедушке-Путине" Кремль воспринял как серьезную угрозу, - СМИ
15:55
Эксклюзив
Люди перестали бояться, — Андрющенко о проукраинских настроениях в Мариуполе
15:51
Обновлено
Польша изменила названия Калининграда и Калининградской области. В Кремле отреагировали
15:38
Турция отсрочивает оплату российских энергоносителей на $600 миллионов, - Reuters
15:37
Экс-канцлер Германии Шредер посетил в Берлине прием, устроенный послом РФ в честь 9 Мая
15:31
В Ватикане заявили, что "миротворческая миссия" Папы Римского продолжается, несмотря на отрицание со стороны Украины и РФ
15:29
Эксклюзив
Системы С-300 и С-400 не работают по малогабаритным объектам, – военный эксперт Коваленко
15:26
Глава Херсонской ОВА рассказал о результатах контрдиверсионных мероприятий в период трехдневного комендантского часа в Херсонской области
15:22
РФ распространяет информацию о "ликвидации украинских командующих": Маляр опровергла
15:01
Россияне вывозят технику из медучреждений и госучреждений с временно оккупированных территорий на юге Украины
14:59
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:57
Изъяли целый арсенал: в Харьковской области прекратили незаконный оборот оружия
14:47
Обновлено
Путин отменил визы для граждан Грузии и разрешил полеты российским авиакомпаниям. В Тбилиси отреагировали
14:47
Бельгия предлагает создать систему отслеживания движения российских алмазов и готова добавить их в пакет санкций порты РФ, – FT
14:45
Умер легендарный голкипер, игравший на пяти чемпионатах мира по футболу
14:42
На Солнце зафиксировали вспышку: 10 и 11 мая ожидаются магнитные бури
14:36
Эксклюзив
"Генштаб имеет определенные замыслы": офицер ВСУ Лапин рассказал о предпосылках для контрнаступления ВСУ
14:35
Украинскую ПВО на подступах к Киеву и на севере Украины усилили мобильными огневыми группами
14:11
Вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, - Боррель
14:04
OPINION
Стоит ли украинскому бизнесу ожидать стимулирования со стороны государства и снижения налогов?
13:59
Тренер "Реала" Анчелотти обвинил судью в грубой ошибке в пользу "Манчестер Сити" в ЛЧ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV