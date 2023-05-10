Еврокомиссия может ввести новые ограничения на импорт украинской агропродукции
Еврокомиссия планирует продлить ограничения на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, а также может ввести новые, которые будут касаться не только зерновых и масличных культур
Об этом с заседания Европарламента рассказала собственная корреспондент Еспресо.
Она отметила, что почти все евродепутаты заявили о необходимости "спасать" европейские рынки от украинского зерна и необходимости регулировать поставки украинской агропродукции.
Еврокомиссар ЕС по вопросу сельского хозяйства Януш Войцеховский заверил, что Украина не сможет неконтролируемо поставлять зерно на европейские рынки и Еврокомиссия подготовила для этого определенные меры.
Он также пообещал, что ЕС продлит запрет на экспорт зерновых и масличных культур в 5 государств. Войцеховский отметил, что, возможно, Еврокомиссия рассмотрит и другие виды продукции, которые представляют угрозу и которые нужно регулировать.
Кроме того, было заявлено, что в то время как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария перенасыщены украинской аграркой, представители Испании объявили, что стране не хватает украинского зерна. Они объяснили, что его скупали на границах и зерно просто не доходило до Испании.
Отмечается, что во время заседания прозвучала идея, что украинское зерно может закупаться прямо на границе Еврокомиссией и направляться в те государства, которые в нем нуждаются, в частности в страны Африки.
- В конце апреля Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поводу украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.
- Официальный Киев выразил протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции как противоречащие Соглашению об ассоциации.
- Европейская комиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС.
- Правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное