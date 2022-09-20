Об этом сообщает Bloomberg.

В новых указаниях Европейской комиссии говорится, что передача определенных товаров, включая уголь и сопутствующие товары, "должна быть разрешена для борьбы за продовольственную и энергетическую безопасность во всем мире". Ранее комиссия заявляла, что санкции запрещают операторам ЕС передавать уголь и предоставлять услуги, такие как финансирование и страхование, для всех поставок таких продуктов из России.

"ЕС полностью предан избежанию того, чтобы его санкции чрезмерно повлияли на торговлю критически важными товарами для третьих стран по всему миру", — сказал в заявлении представитель Комиссии Даниэль Ферри, добавив, что разъяснение касается сельскохозяйственных продуктов, включая химикаты, используемые для удобрений, энергетических товаров и специальных товаров первой необходимости.

"Финансирование или предоставление финансовой помощи - например, страхование или перестрахование - операторами ЕС для транспортировки в третьи страны продуктов, упомянутых в нашей инструкции, также разрешено", - сказал Ферри.

Bloomberg пишет, что группа стран Европейского Союза выступила против новых указаний исполнительной власти ЕС, которые, по их мнению, ослабляют санкции и могут разрешить странам транспортировать ключевые российские товары, такие как уголь, по всему миру.

Страны-члены, включая Польшу и страны Балтии, подвергли критике обновленные указания ЕС о санкциях во время встреч европейских министров, сообщают люди, знакомые с ходом переговоров.

Страны попросили комиссию не публиковать документ до решения вопроса.

По состоянию на 14 сентября было известно, что согласно внутреннему документу министерства финансов РФ, финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов прямого ущерба от санкций.

15 сентября сообщили, что США и Европейский Союз усиливают давление на Турцию для соблюдения санкций в отношении России.

15 сентября стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова, трех его жен и членов семьи.

16 сентября CNN сообщил, что в США разочарованы медленными темпами влияния санкций на российскую экономику.

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