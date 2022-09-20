Еврокомиссия может ослабить санкции в отношении российского угля, - Bloomberg
Еврокомиссия рассматривает возможность разрешения транспортировки российского угля для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в мире
Об этом сообщает Bloomberg.
В новых указаниях Европейской комиссии говорится, что передача определенных товаров, включая уголь и сопутствующие товары, "должна быть разрешена для борьбы за продовольственную и энергетическую безопасность во всем мире". Ранее комиссия заявляла, что санкции запрещают операторам ЕС передавать уголь и предоставлять услуги, такие как финансирование и страхование, для всех поставок таких продуктов из России.
"ЕС полностью предан избежанию того, чтобы его санкции чрезмерно повлияли на торговлю критически важными товарами для третьих стран по всему миру", — сказал в заявлении представитель Комиссии Даниэль Ферри, добавив, что разъяснение касается сельскохозяйственных продуктов, включая химикаты, используемые для удобрений, энергетических товаров и специальных товаров первой необходимости.
"Финансирование или предоставление финансовой помощи - например, страхование или перестрахование - операторами ЕС для транспортировки в третьи страны продуктов, упомянутых в нашей инструкции, также разрешено", - сказал Ферри.
Bloomberg пишет, что группа стран Европейского Союза выступила против новых указаний исполнительной власти ЕС, которые, по их мнению, ослабляют санкции и могут разрешить странам транспортировать ключевые российские товары, такие как уголь, по всему миру.
Страны-члены, включая Польшу и страны Балтии, подвергли критике обновленные указания ЕС о санкциях во время встреч европейских министров, сообщают люди, знакомые с ходом переговоров.
Страны попросили комиссию не публиковать документ до решения вопроса.
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