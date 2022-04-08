Еврокомиссия хочет подать в Совет ЕС заключение о членстве Украины летом, - фон дер Ляен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что заявку Украины на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС летом 2022 года
Об этом сообщает Reuters .
"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель - представить заявку Украины Совету этим летом", - сказала фон дер Ляен.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- Лидеры стран ЕС одобрили декларацию, поддерживающую евроинтеграцию Украины. В то же время в ней не упоминается об ускоренной процедуре.
- 18 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Еврокомиссия подготовит заключение о членстве Украины в ЕС в течение нескольких месяцев.
- 21 марта еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи сообщил, что ЕК уже начала работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины.
- 4 апреля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ЕК планирует передать Украине опросник, что является необходимым этапом для получения Украиной статуса кандидата в ЕС.
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