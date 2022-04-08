Еврокомиссия хочет подать в Совет ЕС заключение о членстве Украины летом, - фон дер Ляен

Об этом сообщает Reuters .



"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель - представить заявку Украины Совету этим летом", - сказала фон дер Ляен.

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