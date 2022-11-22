Об этом сообщает Politico.

Согласно документу, оказавшемуся у журналистов издания, целью будет "определение способов усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления активами как предварительные шаги для потенциальной конфискации".

Планируется конфисковать активы российского центрального банка почти на 300 млрд долларов, а также активы и доходы физических и юридических лиц, включенных в список санкций Евросоюза. Идея обсуждалась еще в мае, кроме Украины, ее поддержали Польша, страны Балтии и Словакия.

В октябре лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить юридические варианты ареста российских активов, которые заморожены.

Проблема состоит в том, что пока нет юридического механизма конфискации российских активов, как отметила министр финансов США Джанет Йеллен еще в мае. Его нужно было бы создать.

"Возможно, для ЕС существует путь к действительной конфискации замороженных активов в соответствии с международным правом, но это, вероятно, узкий, длинный и непроверенный путь", - сказал Ян Дунин-Васович, юрист Hughes Hubbard & Reed.

Это не удерживает Комиссию от рассмотрения этого вопроса.

Что касается частных активов, принадлежащих лицам или организациям, находящимся под санкциями, Брюссель готовит предложение о признании уклонения от санкций преступлением, что облегчило бы конфискацию – но только в случае осуждения по уголовному делу. И даже в таком случае Евросоюзу придется обжаловать каждое дело в суде, а разбирательство будет длиться годами.

Причина в том, что многие из этих активов можно считать иностранными инвестициями, которые пользуются защитой от экспроприации без компенсации и правом на справедливое и равноправное обращение в соответствии с международными договорами, которые Россия имеет со многими странами ЕС.

Конфискационному органу необходимо установить четкую связь между собственником имущества и войной в Украине.

Что касается замороженных валютных резервов центрального банка, то, как говорится в документе, "обычно считается, что на них распространяется иммунитет".

"С точки зрения международного права совершенно ясно, что без согласия России вы не можете использовать активы российского центрального банка", - сказал Стефан Шилл, профессор международного и экономического права и управления в Университете Амстердама.

Активы государственных предприятий, принадлежащих России, не подпадают под действие такой конвенции, но их конфискация может повлечь за собой проблемы, связанные с конфискацией частного имущества, кроме необходимости продемонстрировать достаточную связь с РФ.

Евросоюз также обдумывает «налог на выход» на активы или доходы подсанкционных лиц, желающих вывести свою собственность из ЕС. Это может привести к собственным юридическим проблемам, поскольку будет нацелено на определенную группу лиц, что противоречит положениям международного права по недискриминации.