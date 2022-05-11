Об этом со ссылкой на два источника среди чиновников ЕК пишет Politico.

Европейская комиссия через две недели должна представить предложения, предусматривающие признание преступлением уклонение от санкций против России. Это должно помочь странам ЕС с конфискацией замороженных российских активов.

По состоянию на апрель страны-члены Евросоюза конфисковали российские активы на сумму около 30 млн евро. Среди них – яхты, виллы, предметы искусства, которые были в собственности как физических, так и юридических лиц. Очевидно, с тех пор эта цифра выросла.

Однако национальное законодательство каждой из стран-членов ЕС по-разному трактует такую конфискацию. В некоторых странах уклонение от санкций закон признает уголовным преступлением, а кое-где – нет.

Если ЕК на общем уровне признает подобные действия преступлением, это упростит процедуру конфискации такого имущества и активов, расширит юридические возможности стран.

Напомним, в Париже допускают принятие шестого пакета санкций против России до середины мая.

ЕС может ввести санкции против Кабаевой, связываемой с Путиным.

4 мая в Еврокомиссии сообщили о некоторых подробностях шестого пакета санкций против России, который будет включать постепенное эмбарго на нефть и де-SWIFT еще нескольких банков, в том числе и крупнейшего в РФ Сбербанка.

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