Еврокомиссия и пять стран ЕС согласовали транзит агропродукции из Украины
Еврокомиссии удалось договориться с властями пяти стран ЕС – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии – по поводу транзита произведенного в Украине продовольствия по их территории
Об этом сообщает BBC.
Летом прошлого года Украина, Турция, Россия и ООН договорились о создании "зернового коридора", по которому украинская продовольствие может вывозиться через Босфор, но это лишь частично компенсирует снижение объема поставок.
Параллельно с этим Европейский Союз согласился обеспечить транзитный экспорт украинских товаров по территории соседних с Украиной стран без таможенных проверок и уплаты сборов.
Однако продовольствие начало оседать в европейских государствах, через территорию которых оно должно было вывозиться. Это привело к падению цен на зерно в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии – и массовым протестам фермеров, требовавших прекратить поставки украинского зерна.
В результате власти этих нескольких стран ввели защитные меры против поставок продовольствия из Украины, в том числе запретив транзит через свою территорию.
Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил в пятницу вечером, что сторонам удалось договориться и согласовать соглашение, которое "приведет к отмене односторонних мер" и возобновлению транзита.
Он назвал пять основных пунктов соглашения:
- Расследование защитных мер в отношении других продуктов, в т.ч. растительное масло.
- Работа по обеспечению экспорта в другие страны через пути солидарности.
- Отзыв односторонних мер со стороны Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии.
- Чрезвычайные защитные меры для 4 продуктов: пшеница, кукуруза, рапс, семена подсолнечника.
- Пакет поддержки в 100 миллионов евро для пострадавших фермеров в 5 странах-членах.
- Напомним, ранее Болгария , Словакия , Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна оказал существенное влияние на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.
- Позже стало известно, что 21 апреля Польша разблокирует для украинской агропродукции транзит в проходящие через территорию страны порты Европы. Уже 24 апреля Укрзализныця возобновила транзит через территорию Польши украинской сельхозпродукции.
- Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Варшава и Брюссель достигли договоренности о транзите украинского агроимпорта: говорится, прежде всего, о зерновых и кукурузе.
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