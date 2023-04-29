Об этом сообщает BBC.

Летом прошлого года Украина, Турция, Россия и ООН договорились о создании "зернового коридора", по которому украинская продовольствие может вывозиться через Босфор, но это лишь частично компенсирует снижение объема поставок.

Параллельно с этим Европейский Союз согласился обеспечить транзитный экспорт украинских товаров по территории соседних с Украиной стран без таможенных проверок и уплаты сборов.

Однако продовольствие начало оседать в европейских государствах, через территорию которых оно должно было вывозиться. Это привело к падению цен на зерно в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии – и массовым протестам фермеров, требовавших прекратить поставки украинского зерна.

В результате власти этих нескольких стран ввели защитные меры против поставок продовольствия из Украины, в том числе запретив транзит через свою территорию.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил в пятницу вечером, что сторонам удалось договориться и согласовать соглашение, которое "приведет к отмене односторонних мер" и возобновлению транзита.

Он назвал пять основных пунктов соглашения:

Расследование защитных мер в отношении других продуктов, в т.ч. растительное масло. Работа по обеспечению экспорта в другие страны через пути солидарности. Отзыв односторонних мер со стороны Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии. Чрезвычайные защитные меры для 4 продуктов: пшеница, кукуруза, рапс, семена подсолнечника. Пакет поддержки в 100 миллионов евро для пострадавших фермеров в 5 странах-членах.