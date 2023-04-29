Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Еврокомиссия и пять стран ЕС согласовали транзит агропродукции из Украины

Еврокомиссия и пять стран ЕС согласовали транзит агропродукции из Украины

29 апреля, 2023 суббота
05:59
Экономика

Еврокомиссии удалось договориться с властями пяти стран ЕС – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии – по поводу транзита произведенного в Украине продовольствия по их территории

Об этом сообщает BBC.

Летом прошлого года Украина, Турция, Россия и ООН договорились о создании "зернового коридора", по которому украинская продовольствие может вывозиться через Босфор, но это лишь частично компенсирует снижение объема поставок.

Параллельно с этим Европейский Союз согласился обеспечить транзитный экспорт украинских товаров по территории соседних с Украиной стран без таможенных проверок и уплаты сборов.

Однако продовольствие начало оседать в европейских государствах, через территорию которых оно должно было вывозиться. Это привело к падению цен на зерно в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии – и массовым протестам фермеров, требовавших прекратить поставки украинского зерна.

В результате власти этих нескольких стран ввели защитные меры против поставок продовольствия из Украины, в том числе запретив транзит через свою территорию.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил в пятницу вечером, что сторонам удалось договориться и согласовать соглашение, которое "приведет к отмене односторонних мер" и возобновлению транзита.

Он назвал пять основных пунктов соглашения:

  1. Расследование защитных мер в отношении других продуктов, в т.ч. растительное масло.
  2. Работа по обеспечению экспорта в другие страны через пути солидарности.
  3. Отзыв односторонних мер со стороны Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии.
  4. Чрезвычайные защитные меры для 4 продуктов: пшеница, кукуруза, рапс, семена подсолнечника.
  5. Пакет поддержки в 100 миллионов евро для пострадавших фермеров в 5 странах-членах.
  • Напомним, ранее Болгария , Словакия , Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна оказал существенное влияние на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.
  • Позже стало известно, что 21 апреля Польша разблокирует для украинской агропродукции транзит в проходящие через территорию страны порты Европы. Уже 24 апреля Укрзализныця возобновила транзит через территорию Польши украинской сельхозпродукции.
  • Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Варшава и Брюссель достигли договоренности о транзите украинского агроимпорта: говорится, прежде всего, о зерновых и кукурузе.

Польша
ЕС
Словакия
зерно
Венгрия
Читайте также:
ракета
28 апреля, 2023 пятница
ВСУ уничтожили 21 из 23 российских крылатых ракет, атаковавших Украину ночью
морська міна
28 апреля, 2023 пятница
Жителей Одесской области предупредили о возможных детонациях морских мин
гроші для ЗСУ
27 апреля, 2023 четверг
Решение о возврате доплат военным усложнило переговоры с МВФ, - глава НБУ
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 апреля
07:28
На временно оккупированной Херсонской области враг усилил фильтрационные меры, - Генштаб
06:47
Путин поручил чиновникам развивать сферу разработки и производства компонентов для беспилотников, - ISW
05:36
Оккупационные власти Крыма сообщают о пожаре на нефтебазе в Севастополе
05:09
"Рассматриваем разные варианты": лидер Южной Кореи не исключает возможность военной помощи Украине
04:41
Опрос показал, что за несколько дней до коронации рейтинг Чарльза III падает
04:13
Пакистан может передать Украине свои ЗРК Anza Mark-II, - The Economic Times
03:45
Джастин Трюдо
Канада и Европейский Союз согласились в дальнейшем поддерживать Украину всем необходимым
03:17
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Конгрессмены из обеих партий давят на Байдена передачи Украины F-16 и ATACMS, - The Hill
02:49
В Николаеве нетрезвый мужчина взорвал гранату: пострадали два человека
02:24
Германия предлагает изготовить для Украины 250 тысяч снарядов, – FAZ
02:16
США о ракетных ударах по Украине: "Сделаем все возможное для привлечения РФ к ответственности"
01:51
Пригожин прогнозирует, что ЧВК Вагнера вскоре перестанет существовать
01:23
"Мировой бизнес верит в нашу победу": Зеленский рассказал о первой крупной инвестиции в Украину с начала полномасштабного вторжения
00:55
Запрет экспорта агропродукции из Украины дает опасную надежду Кремлю: Зеленский поговорил с президентом Евросовета Мишелем
00:36
Эксклюзив
Иранское общество – антироссийское, но правящие силы Ирана вскочили в связи с РФ, - эксперт-международник Данилов
00:27
Молдова
ЕС одобрил новый механизм введения санкций за дестабилизацию Молдовы
00:20
"Для мальчиков это - быть пушечным мясом в армии": Лубинец напомнил ООН, что РФ забирает из Украины детей с 2014 года
2023, пятница
28 апреля
23:49
В Сумской области за день прогремело 58 взрывов
23:45
Эксклюзив
Джо Байден
Байдену важно закончить войну победой Украины до президентских выборов в США, - политический деятель Рашкин
23:12
срочная новость
Россия обстреляла больницу в Херсонской области. Есть погибший и раненые
22:54
Аналитика
Уход из Бахмута не повлияет на оборону, активизация артиллерии ВСУ, ракетный террор РФ: военные итоги недели
22:49
В Бахмуте погиб дзюдоист Паращук
22:40
Франция о ракетных обстрелах: РФ снова намеренно ударила по жилым домам
22:25
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 апреля
21:40
Дания могла сама использовать эти системы, но мудро и благородно передала их ВСУ, - Резников о САУ CAESAR
21:00
Аналитика
ВСУ почти готовы к нападению, подаренные МиГи не помогут, трагедия в Умани, Иран украл оружейные технологии у Запада. Мировые СМИ об Украине 28 апреля
20:59
Северная Македония присоединилась к созданию спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины
20:40
На этой неделе вблизи Запорожской АЭС взорвалась мина, - глава МАГАТЭ
20:17
Китай заявил, что воспримет визит японских чиновников на Тайвань как пересечение "красной линии"
20:12
Морпехи уничтожили за неделю почти 150 россиян, 4 артсистемы и 2 хранилища с российскими боеприпасами
20:01
OPINION
Наука и война на фронтире
20:00
Обзор
Победы Украины на ЧМ по хоккею, украинское дерби в Ла Лиге и новый тренер "Динамо" после матча с "Шахтером": обзор главных событий украинского спорта за 22-28 апреля
19:53
США предоставят Украине датчики радиации для регистрации ядерных взрывов, - NYT
19:43
Обновлено
РФ обстреляла ракетами Украину: в Умани из-за попадания в многоэтажку 23 погибших, среди них - 4 ребенка, а в Днепре погибли женщина и 2-летний ребенок
19:36
Сахар
В Мариуполе оккупанты ограничили продажу сахара
19:29
В разговоре с президентом Евросовета Зеленский предложил продлить беспошлинную торговлю с ЕС на неограниченный срок.
19:20
Россияне обстреляли объект электрогенерации на Донетчине
19:18
Россия разрушила детсад на Харьковщине
19:07
Оккупанты используют школы и больницы в военных целях, а за сутки РФ совершила 40 атак на фронте, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 429-го дня войны: Украина глобально готова к контрнаступлению, а на юге ВСУ ликвидировали три российских артустановки
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV