Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных Россией украинских детей
Будет действовать эта инициатива при содействии ООН, главная ее цель – собрать доказательства и привлечь к ответственности виновных в похищении украинских детей
Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".
Спинант отметила, что тысячи похищенных Россией детей – "это большая социальная проблема, трагедия и преступление".
"Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель – объединить силы для сбора улик, чтобы найти похищенных детей, а ответственные за преступления были привлечены к ответственности", - заявила она.
- Россияне создали первые детские милитарные объединения на временно захваченных территориях.
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