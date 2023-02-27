Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Спинант отметила, что тысячи похищенных Россией детей – "это большая социальная проблема, трагедия и преступление".

"Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель – объединить силы для сбора улик, чтобы найти похищенных детей, а ответственные за преступления были привлечены к ответственности", - заявила она.