Еврокомиссия готова профинансировать 200 украинских стартапов, - Bloomberg
Не менее 200 стартапов, ориентированных на глубокие технологические проекты, смогут подать заявку на сумму до 60 000 евро через Европейский инновационный совет ЕС
Об этом сегодня, 8 июня, сообщила Европейская комиссия, сообщает Bloomberg.
EC также готова предоставить все необходимые консультационные услуги и помощь.
Издание отмечает, что до полномасштабного вторжения России в страну Украина имела "оживленную" стартап-сцену с более чем 1600 стартапами.
"Эта новая акция преследует цель защитить этот прогресс, укрепить связи с европейской инновационной экосистемой и обеспечить украинские стартапы хорошими условиями для развития, чтобы стать важной движущей силой для восстановления украинской экономики", - заявила комиссар по инновациям Мария Габриэль.
- Напомним, два стартапа из Украины вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.03
Покупка 34.03Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.27
- Актуальное
- Важное