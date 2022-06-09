Еврокомиссия готова профинансировать 200 украинских стартапов, - Bloomberg

Об этом сегодня, 8 июня, сообщила Европейская комиссия, сообщает Bloomberg.

EC также готова предоставить все необходимые консультационные услуги и помощь.

Издание отмечает, что до полномасштабного вторжения России в страну Украина имела "оживленную" стартап-сцену с более чем 1600 стартапами.

"Эта новая акция преследует цель защитить этот прогресс, укрепить связи с европейской инновационной экосистемой и обеспечить украинские стартапы хорошими условиями для развития, чтобы стать важной движущей силой для восстановления украинской экономики", - заявила комиссар по инновациям Мария Габриэль.

Напомним, два стартапа из Украины вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes.

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