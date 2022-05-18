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Еврокомиссия готова предоставить Украине очередную макрофинансовую помощь на сумму 9 млрд евро

18 мая, 2022 среда
14:44
Экономика

Европейская комиссия предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в сумме до 9 миллиардов евро

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет "Европейская правда".

"Мы предлагаем пополнить значительную краткосрочную помощь, оказанную к настоящему моменту, новой исключительной макрофинансовой помощью для Украины в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии также заявила, что ЕС несет ответственность в руководстве усилиями по восстановлению Украины и принципы реконструкции должны совмещать инвестиции с реформами.

"Это должен быть рассчитанный на будущее план, полностью отражающий потребности, определенные Украиной. План будет касаться ключевых реформ в таких сферах, как борьба с коррупцией, административная состоятельность, верховенство права и независимость судебной власти. И это должно быть прочно закреплено в зеленом и цифровом переходе и фундаментальных европейских ценностях", – сказала она.

Фон дер Ляен добавила, что ЕС предлагает платформу реконструкции как часть этого плана, совместно возглавляемого Украиной и Еврокомиссией и объединяющего страны - члены ЕС, других двусторонних или международных доноров, международные финансовые учреждения и других единомышленников.

"Целью этой платформы было бы согласовать направление движения и обеспечить максимальную синергию всех усилий. Эти инвестиции помогут Украине выйти сильнее и устойчивее после опустошения, совершенного путинскими солдатами", - сказала она.

  • Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия разработала стратегический план послевоенного возрождения Украины под названием "Отстроить Украину" на сотни миллиардов евро. Согласно проекту документа восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет, а средства, выделенные на восстановление, будут связаны со строгими условиями, такими как борьба с коррупцией и усилия украинского правительства по проведению реформ. По плану реформы должны приблизить Украину к ЕС.

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Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен
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