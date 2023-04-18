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Еврокомиссия должна выкупить украинский хлеб для гуманитарных нужд и продлить беспошлинный режим, - Порошенко о блокировании экспорта зерна

18 апреля, 2023 вторник
16:21
Война с Россией Порошенко

Петр Порошенко назвал недопустимым блокировку экспорта украинского зерна в некоторых странах Европейского Союза

Он призвал украинские власти совместно с европейскими партнерами срочно провести необходимые переговоры и урегулировать ситуацию. По словам Порошенко, речь идет об экономической безопасности нашего государства. Пятый президент предлагает Европейской Комиссии выкупить украинское зерно для гуманитарных нужд и срочно продлить беспошлинный режим для украинского экспорта.

"Я считаю, что в течение короткого времени мы должны получить два решения. Решение первое – что мы разблокируем украинский экспорт и прекратятся остановки украинских грузовиков. Я не сомневаюсь, что это будет по большинству товаров. Единственное, что остается под угрозой, это зерно. И в этом случае я считаю, будет справедливым, если Европейская Комиссия выкупит это зерно для своих гуманитарных миссий. Речь идет о сотнях миллионов евро. Произойдет это или нет – в том числе зависит от активности и настойчивости, компетентности и профессионализма действий украинской власти", – отмечает Порошенко.

"И вторая позиция, на которой я хотел бы настаивать – это то, что в ближайшие дни, даже не неделями, должно быть очередное решение о продлении беспошлинного режима для украинского экспорта еще на один год. И это второе направление, на котором нам нужно срочно настаивать .Я считаю и тоже с оптимизмом смотрю, что это будет сделано, поскольку для принятия решения нам нужно простое большинство, которое мы имеем внутри ЕС", – прогнозирует пятый президент.

"Мы очень обеспокоены абсолютно незаконным развитием событий по необоснованному, неправомерному, одностороннему введению несколькими странами ЕС запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это очень опасно. Это болезненный удар, поскольку аграрная продукция составляет более 50% всего украинского экспорта. У нас разрушена металлургическая промышленность, разрушена войной химическая промышленность. Аграрная продукция составляет основу и поступлений в бюджет, и позиции по валютному курсу, и по платежному балансу, и рабочие места. Это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия", – предостерегает Порошенко.

"Во-вторых, это прямо противоречит подписанному мною Соглашению об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Противоречит правилам Всемирной торговой организации. И противоречит внутреннему законодательству самого Европейского Союза. Потому что таможенные ограничения относятся к исключительной компетенции Европейской Комиссии», – констатирует пятый президент.

Он увязывает это с внутренними политическими проблемами отдельных европейских государств. "В отдельных странах в этом году должны состояться выборы, и, пытаясь обрести популярность, что якобы они демонстрируют попечительство или протекционизм в отношении собственных производителей, таким образом нарушают законодательство Европейского Союза", – считает Порошенко.

"Я активно сейчас провожу необходимые консультации с главой представительства Европейского Союза в Украине господином Маасикасом, с председательствующей страной в Европейском Союзе Швецией, ее послом. У нас есть активные консультации с Брюсселем, с Еврокомиссией, и я оптимистично смотрю на решение проблемы", – говорит Порошенко. 

"Я надеюсь, что в ближайшее время это будет урегулировано, если действия наши будут максимально компетентны и решительны. Сегодня все украинское правительство должно быть в странах ЕС, убеждать. Надо организовать выступления в парламентах, нужно организовать совместное онлайн – заседание правительств для того, чтобы использовать все аргументы – правовые, политические, аргументы солидарности, которые позволят защитить Украину, потому что мы не можем допустить такого опасного примера, когда начинается эрозия солидарности и поддержки Украины. Начнется с этого – дальше будет развиваться в другом направлении. Вот этого мы точно допустить никак не можем, потому что от этого зависит выживание нашего государства", – резюмирует Порошенко.

Новости
ЕС
Петр Порошенко
Европейская солидарность
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