Еврокомиссия дала согласие на покупку компанией Microsoft игрового разработчика Activision Blizzard
В понедельник, 15 мая, Евросоюз согласовал покупку компанией Microsoft игрового разработчика Activision Blizzard за $69 млрд.
Об этом пишет Bloomberg.
Еврокомиссия заявила, что согласно анализу сделка не повредит конкуренции на рынке. Такой вывод был принят после заявления Microsoft, в котором компания пообещала разрешить конкурентам предлагать свои игры на платформах компании в течение 10 лет.
Руководитель антимонопольного законодательства ЕС Маргрете Вестагер назвала соглашение "проконкурентным" и заявила, что оно поможет развиваться рынку потокового облачного стриминга, который составляет всего от 1 до 3% всего рынка игр.
Несмотря на это, Великобритания по-прежнему выступает против соглашения. Вестагер объяснила, что разница в выводах регуляторов ЕС и Великобритании возникла из-за разного видения того, насколько быстро будет развиваться рынок облачных игр в будущем.
"Мы согласны с тем, что рынок облачного стриминга перспективен. Мы можем не соглашаться относительно скорости, с которой он будет развиваться", – сказала она.
Европейская комиссия заявила, что соглашение позволит миллионам европейских потребителей "стримить игры Activision с помощью любых облачных игровых сервисов", работающих в ЕС.
В свою очередь Великобритания считает, что соглашение усилит преимущество Microsoft на рынке облачных игр, дав ей контроль над рядом ведущих видеоигр, включая Overwatch и World of Warcraft.
"Предложения Microsoft, принятые сегодня комиссией, позволят компании установить условия для этого рынка на следующие 10 лет", - заявляет глава британской комиссии Сара Карделл.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 40.5Продажа 41.47
- Актуальное
- Важное