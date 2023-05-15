Об этом пишет Bloomberg.

Еврокомиссия заявила, что согласно анализу сделка не повредит конкуренции на рынке. Такой вывод был принят после заявления Microsoft, в котором компания пообещала разрешить конкурентам предлагать свои игры на платформах компании в течение 10 лет.

Руководитель антимонопольного законодательства ЕС Маргрете Вестагер назвала соглашение "проконкурентным" и заявила, что оно поможет развиваться рынку потокового облачного стриминга, который составляет всего от 1 до 3% всего рынка игр.

Несмотря на это, Великобритания по-прежнему выступает против соглашения. Вестагер объяснила, что разница в выводах регуляторов ЕС и Великобритании возникла из-за разного видения того, насколько быстро будет развиваться рынок облачных игр в будущем.

"Мы согласны с тем, что рынок облачного стриминга перспективен. Мы можем не соглашаться относительно скорости, с которой он будет развиваться", – сказала она.

Европейская комиссия заявила, что соглашение позволит миллионам европейских потребителей "стримить игры Activision с помощью любых облачных игровых сервисов", работающих в ЕС.

В свою очередь Великобритания считает, что соглашение усилит преимущество Microsoft на рынке облачных игр, дав ей контроль над рядом ведущих видеоигр, включая Overwatch и World of Warcraft.

"Предложения Microsoft, принятые сегодня комиссией, позволят компании установить условия для этого рынка на следующие 10 лет", - заявляет глава британской комиссии Сара Карделл.