Еврокомиссия будет судиться с шестью странами ЕС из-за "вредных" растений и животных
Европейская комиссия планирует подать апелляцию в Суд ЕС против шести стран-членов, из-за неспособности предотвратить появление инвазивных чужеродных видов, вредных для европейской природы
Об этом сообщает издание Delfi.
Стало известно, что 26 января Европейская комиссия приняла решение обратиться в Суд ЕС против Болгарии, Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Латвии из-за невыполнения положений регламента по предотвращению и управлению появлением и распространением инвазивных инородных видов на территории ЕС.
Инвазивные чужеродные виды – это растения и животные, которые в результате деятельности человека нечаянно или специально оказываются на территории, где они обычно не встречаются. Они являются одной из пяти основных причин потери биоразнообразия в Европе и во всем мире.
Отмечается, что такие виды представляют серьезную угрозу местным растениям и животным Европы и, по оценкам, ежегодно обходятся европейской экономике в 12 миллиардов евро. Борьба с инвазивными видами – важная часть усилий ЕС по прекращению потери биоразнообразия.
Шесть государств ЕС, на которых Еврокомиссия подает в суд, не разработали, не внедрили и не сообщили ЕС о плане действий по предотвращению важнейших путей появления или распространения инвазивных чужеродных видов, утверждают в Еврокомиссии.
- 24 января сообщалось , что Еврокомиссия разработала план для возвращения нелегальных мигрантов из ЕС домой.
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