Еврокомиссия будет следить, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам Украины как транзитера, - вице-президент
Еврокомиссия не считает российский газопровод "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса
Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью РБК-Украина .
Он оценил возможности применения к "СП-2" Третьего энергопакета ЕС.
"Это было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета", - заявил Домбровскис.
По его словам, Еврокомиссия не считает этот проект таким, что будет существовать в интересах всего Союза.
"Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии и как будет обеспечиваться то, чтобы " Северный поток-2 " не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - заявил он.
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