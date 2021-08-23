Еврокомиссия будет следить, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам Украины как транзитера, - вице-президент

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью РБК-Украина .

Он оценил возможности применения к "СП-2" Третьего энергопакета ЕС.

"Это было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета", - заявил Домбровскис.

По его словам, Еврокомиссия не считает этот проект таким, что будет существовать в интересах всего Союза.

"Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии и как будет обеспечиваться то, чтобы " Северный поток-2 " не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - заявил он.