Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС, – журналист Йозвяк
Еврокомиссия начала подготовку доклада о расширении ЕС, в котором, очевидно, будет рекомендация о начале переговоров по вступлению Украины в объединение
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Началась подготовка доклада Еврокомиссии о расширении ЕС, который должен быть опубликован во второй половине октября. Судя по всему, в нем будут рекомендации для Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС, а для Грузии – предоставить статус кандидата", – написал он.
"Однако для этого необходим консенсус 27 членов ЕС в декабре", – уточнил журналист.
Что известно о вступлении Украины в ЕС
28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.
23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.
Голова Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.
19 июня иностранные СМИ писали, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну.
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