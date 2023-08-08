Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Началась подготовка доклада Еврокомиссии о расширении ЕС, который должен быть опубликован во второй половине октября. Судя по всему, в нем будут рекомендации для Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС, а для Грузии – предоставить статус кандидата", – написал он.

"Однако для этого необходим консенсус 27 членов ЕС в декабре", – уточнил журналист.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

Голова Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня иностранные СМИ писали, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну.