Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По информации журналиста, Еврокомиссия предоставит обновленную информацию о статусе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии в мае.

Йозвяк добавил, что отчет о расширении ЕС ожидается в октябре 2023 года – через шесть месяцев.

"Но рабочее предположение прямо сейчас: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдовой и о статусе кандидата для Грузии", – написал журналист.