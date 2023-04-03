Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС, – журналист Йозвяк
Еврокомиссия в мае будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По информации журналиста, Еврокомиссия предоставит обновленную информацию о статусе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии в мае.
Йозвяк добавил, что отчет о расширении ЕС ожидается в октябре 2023 года – через шесть месяцев.
"Но рабочее предположение прямо сейчас: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдовой и о статусе кандидата для Грузии", – написал журналист.
- 28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил , что Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.
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