Еврокомиссия будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата, но будут условия, - Bloomberg
Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства
Об этом сообщает Bloomberg, передает Liga.net .
Издание пишет, ссылаясь на источники, что 17 июня ожидается решение Еврокомиссии предоставить Украине статус страны-кандидата.
С этой рекомендацией будет связан ряд условий – в частности, установление в стране действенного института верховенства права и эффективная работа антикоррупционной системы.
Ожидается, что 18 июня Еврокомиссия опубликует вывод о предоставлении Украине статуса кандидата в членство в ЕС.
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