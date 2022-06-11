Об этом сообщает Bloomberg, передает Liga.net .

Издание пишет, ссылаясь на источники, что 17 июня ожидается решение Еврокомиссии предоставить Украине статус страны-кандидата.

С этой рекомендацией будет связан ряд условий – в частности, установление в стране действенного института верховенства права и эффективная работа антикоррупционной системы.

Ожидается, что 18 июня Еврокомиссия опубликует вывод о предоставлении Украине статуса кандидата в членство в ЕС.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишин заявила, что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.

Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии .

Еврокомиссия обещает заключение о кандидатстве Украины в ЕС за неделю до саммита лидеров .

Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии