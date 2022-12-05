Еврокомиссия: Болгария, Румыния и Хорватия полностью отвечают требованиям для присоединения к "Шенгену"
Европейская комиссия считает, что Болгария, Румыния и Хорватия полностью отвечают всем требованиям, необходимым для присоединения к Шенгенской зоне, несмотря на то что Нидерланды ранее выступили против включения в этот перечень Софии
Об этом сообщило издание БГНЕС .
Сообщается, что Нидерланды решительно выступают против вступления Болгарии, а нидерландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что Болгария допускает коррупцию на своих границах – якобы границу с Турцией можно пересечь за 50 евро.
Кроме того, известно, что еврокомиссар по внутренним делам Илве Йоганссон отметила, что дополнительные проверки, о которых просили некоторые страны ЕС, показали: Болгария и Румыния еще больше усилили охрану внешних границ.
По ее словам, Еврокомиссия не располагает информацией о том, что границу между Болгарией и Турцией можно пересечь за 50 евро.
В то же время вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что утверждение о том, что Шенгенская зона означает меньший контроль, является мифом. По его словам, расширение "Шенгена", напротив, приведет к усилению контроля на внешних границах ЕС.
Йоганссон добавила, что ожидает на голосовании за присоединение Болгарии, Румынии и Хорватии к "Шенгену" 8 декабря положительного результата для всех трех стран.
- Европейский парламент в октябре призвал государства-члены ЕС разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне уже в начале 2023 года.
- 10 ноября Европарламент одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное