Еврокомиссия: Болгария, Румыния и Хорватия полностью отвечают требованиям для присоединения к "Шенгену"

Об этом сообщило издание БГНЕС .

Сообщается, что Нидерланды решительно выступают против вступления Болгарии, а нидерландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что Болгария допускает коррупцию на своих границах – якобы границу с Турцией можно пересечь за 50 евро.

Кроме того, известно, что еврокомиссар по внутренним делам Илве Йоганссон отметила, что дополнительные проверки, о которых просили некоторые страны ЕС, показали: Болгария и Румыния еще больше усилили охрану внешних границ.

По ее словам, Еврокомиссия не располагает информацией о том, что границу между Болгарией и Турцией можно пересечь за 50 евро.

В то же время вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что утверждение о том, что Шенгенская зона означает меньший контроль, является мифом. По его словам, расширение "Шенгена", напротив, приведет к усилению контроля на внешних границах ЕС.

Йоганссон добавила, что ожидает на голосовании за присоединение Болгарии, Румынии и Хорватии к "Шенгену" 8 декабря положительного результата для всех трех стран.

Европейский парламент в октябре призвал государства-члены ЕС разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне уже в начале 2023 года.

10 ноября Европарламент одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.