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Еврокомиссия анонсировала седьмой пакет санкций против России. Что он предполагает

15 июля, 2022 пятница
16:53
Экономика

Еврокомиссия 15 июля обнародовала проект седьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Седьмой санкционный пакет направлен на согласование и разъяснение мер, предусмотренных предыдущими пакетами, и на согласование мер среди всех стран-партнеров, в частности G7.

Еврокомиссия также предлагает продлить действие санкций до января 2023 года, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

"Жестокая война России против Украины не прекращается. Поэтому мы предлагаем сегодня усилить наши суровые санкции ЕС против Кремля, усилить их выполнение и продлить их до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", - сказала она.

В конце января состоится пересмотр сроков и мер.

Кроме того, новыми санкциями предлагают запретить импорт российского золота и при этом усилить контроль над экспортом товаров двойного использования и передовых технологий. В ЕК считают, что это усилит согласованность санкций ЕС с санкциями партнеров по G7 и ужесточит требования к отчетности, чтобы активизировать замораживание российских активов странами Евросоюза.

Санкции ЕС не коснутся торговли сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией, подчеркнули в ЕС.

"Санкции ЕС жесткие и тяжелые. Мы продолжаем атаковать тех, кто приближен к Путину и Кремлю. Сегодняшний пакет показывает наш скоординированный подход с международными партнерами, включая G7. В дополнение к этим мерам я также буду представлять Совету предложения по включению в список других физических и юридических лиц с замораживанием их активов и ограничением возможности путешествовать", - заявил Жозеп Боррель, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

  • 15 июля глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет смягчать санкции против России.
  • 14 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия отказалась поддержать санкции против газа из РФ.
  • В тот же день стало известно, что Евросоюз обсуждает снятие санкций с некоторых россиян, поскольку они могли быть наложены на слабых основаниях.

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Новости
война с Россией
Жозеп Боррель
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