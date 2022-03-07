Еврокомиссия 8 марта представит предложения для скорейшего отказа от российского газа и нефти
Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия представит предложения по тому, как быстро избавиться от зависимости ЕС от российского ископаемого топлива
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Завтра Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - написала она в Twitter.
По ее словам, это значит:
• Диверсификацию поставщиков, переход на СПГ (сжиженный природный газ) и трубопроводный газ;
• Пополнение сил ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии;
• Увеличение энергоэффективности.
Фон дер Ляен уточнила, что ЕС также сосредоточится на защите потребителей и бизнеса, в том числе наиболее уязвимых.
"А также более структурно подготовиться к массовому увеличению возобновляемых источников энергии на нашем рынке электроэнергии", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
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