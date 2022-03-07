Еврокомиссия 8 марта представит предложения для скорейшего отказа от российского газа и нефти

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.



"Завтра Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - написала она в Twitter.



По ее словам, это значит:



• Диверсификацию поставщиков, переход на СПГ (сжиженный природный газ) и трубопроводный газ;



• Пополнение сил ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии;



• Увеличение энергоэффективности.



Фон дер Ляен уточнила, что ЕС также сосредоточится на защите потребителей и бизнеса, в том числе наиболее уязвимых.



"А также более структурно подготовиться к массовому увеличению возобновляемых источников энергии на нашем рынке электроэнергии", - подчеркнула президент Еврокомиссии.







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