Об этом комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал Укринформу.

По его словам, непосредственного доступа к территориям, где произошла трагедия, нет, поскольку они находятся под контролем армии РФ. В ЕС "нет собственных разведывательных возможностей", следовательно, работа продолжается на основе поступающих от государств-членов данных, подчеркнул еврокомиссар. Также соответствующий запрос о предоставлении разведданных был направлен американским партнерам.

"Утром, когда произошел инцидент, у меня был телефонный разговор с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, который сообщил, что обстрела не было, следовательно, взрыв мог произойти только в результате срабатывания взрывчатки изнутри", - отметил еврокомиссар.

Он отметил, что причастность россиян к взрыву логична, но следствию необходимо иметь веские доказательства для того, чтобы привлечь РФ к ответственности.

Еврокомиссар также акцентировал внимание на продолжающихся важности ведения параллельных расследований силами правоохранительных органов Украины и Международного уголовного суда.

Признавая проблему со сбором доказательств с места преступления, Рейндерс отметил, что есть другие методы получения таких доказательств, в частности, разведывательные данные и информация из исследовательских учреждений, которые могли зафиксировать взрыв благодаря специальному оборудованию.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.