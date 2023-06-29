Еврокомиссар заявил о проблемах со сбором доказательств причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Есть проблемы со сбором доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС. У ЕС нет собственных разведывательных возможностей. Есть только отдельные данные от государств-членов
Об этом комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал Укринформу.
По его словам, непосредственного доступа к территориям, где произошла трагедия, нет, поскольку они находятся под контролем армии РФ. В ЕС "нет собственных разведывательных возможностей", следовательно, работа продолжается на основе поступающих от государств-членов данных, подчеркнул еврокомиссар. Также соответствующий запрос о предоставлении разведданных был направлен американским партнерам.
"Утром, когда произошел инцидент, у меня был телефонный разговор с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, который сообщил, что обстрела не было, следовательно, взрыв мог произойти только в результате срабатывания взрывчатки изнутри", - отметил еврокомиссар.
Он отметил, что причастность россиян к взрыву логична, но следствию необходимо иметь веские доказательства для того, чтобы привлечь РФ к ответственности.
Еврокомиссар также акцентировал внимание на продолжающихся важности ведения параллельных расследований силами правоохранительных органов Украины и Международного уголовного суда.
Признавая проблему со сбором доказательств с места преступления, Рейндерс отметил, что есть другие методы получения таких доказательств, в частности, разведывательные данные и информация из исследовательских учреждений, которые могли зафиксировать взрыв благодаря специальному оборудованию.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.
Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .
Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.
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