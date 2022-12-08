Еврокомиссар заявил, что ЕС должен ограничить импорт продуктов из Украины
ЕС должен пересмотреть свое соглашение о свободной торговле с Украиной и ввести ограничения на импорт некоторых продуктов питания
Об этом членам польского парламента заявил комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, пишет Politico .
"Помощь Украине является нашим стратегическим приоритетом, и это вне дискуссии. Это вопрос безопасности, но для некоторых продуктов эту политику придется пересмотреть. После открытия торговли из Украины импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов действительно вырос в несколько раз. Просто поступает слишком много товаров", - сказал он. Войцеховский.
Польский комиссар назвал кукурузу, рапс и птицу в качестве примеров продуктов питания, которые "прибывают в чрезмерных количествах". По его словам, в Румынии и Болгарии также наблюдается "проблемный" рост импорта подсолнечного масла из Украины.
Войцеховский сказал, что решение о введении тарифов на продукты питания будет "зависеть от многих членов комиссии… но я считаю, что проблема есть. Там, где этот экспорт явно вырос, я буду выступать за введение ограничений на импорт".
Комментарии польского комиссара категорически противоречат официальной позиции ЕС о том, что неограниченный экспорт продовольствия из Украины имеет важное значение для помощи разрушенной войной экономике страны. С момента вторжения российских войск в феврале РФ оккупировала и заменяла сельскохозяйственные угодья, похищала урожай и бомбила зерновые силосы и порты.
Только ограниченный экспорт украинской продукции был возможен в последние месяцы из-за ее традиционного черноморского экспортного маршрута. Брюссель открыл альтернативный наземный путь в ЕС, когда в мае запустил так называемые полосы солидарности, а в июне подписал соглашение с Киевом о приостановлении всех импортных пошлин на украинские товары на год.
Срок действия соглашения истекает следующим летом, но Еврокомиссия планирует продлить его до конца 2024 года.
- ЕС отменил ввозную пошлину на весь украинский экспорт на год.
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Еврокомиссия приняла решение, позволяющее странам-членам ЕС ввозить жизненно важные товары для украинцев без уплаты пошлин и НДС.
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