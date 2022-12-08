Еврокомиссар заявил, что ЕС должен ограничить импорт продуктов из Украины

Об этом членам польского парламента заявил комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, пишет Politico .

"Помощь Украине является нашим стратегическим приоритетом, и это вне дискуссии. Это вопрос безопасности, но для некоторых продуктов эту политику придется пересмотреть. После открытия торговли из Украины импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов действительно вырос в несколько раз. Просто поступает слишком много товаров", - сказал он. Войцеховский.

Польский комиссар назвал кукурузу, рапс и птицу в качестве примеров продуктов питания, которые "прибывают в чрезмерных количествах". По его словам, в Румынии и Болгарии также наблюдается "проблемный" рост импорта подсолнечного масла из Украины.

Войцеховский сказал, что решение о введении тарифов на продукты питания будет "зависеть от многих членов комиссии… но я считаю, что проблема есть. Там, где этот экспорт явно вырос, я буду выступать за введение ограничений на импорт".

Комментарии польского комиссара категорически противоречат официальной позиции ЕС о том, что неограниченный экспорт продовольствия из Украины имеет важное значение для помощи разрушенной войной экономике страны. С момента вторжения российских войск в феврале РФ оккупировала и заменяла сельскохозяйственные угодья, похищала урожай и бомбила зерновые силосы и порты.

Только ограниченный экспорт украинской продукции был возможен в последние месяцы из-за ее традиционного черноморского экспортного маршрута. Брюссель открыл альтернативный наземный путь в ЕС, когда в мае запустил так называемые полосы солидарности, а в июне подписал соглашение с Киевом о приостановлении всех импортных пошлин на украинские товары на год.

Срок действия соглашения истекает следующим летом, но Еврокомиссия планирует продлить его до конца 2024 года.

ЕС отменил ввозную пошлину на весь украинский экспорт на год.

Еврокомиссия приняла решение, позволяющее странам-членам ЕС ввозить жизненно важные товары для украинцев без уплаты пошлин и НДС.

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