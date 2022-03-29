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Еврокомиссар призвала мотивировать украинских беженцев в Польше переезжать в другие страны ЕС
ЕС должен мотивировать убежавших от войны в Польшу украинцев попытаться переехать в другие страны ЕС
Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в понедельник со ссылкой на AFP. заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в понедельник со ссылкой на AFP. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в понедельник со ссылкой на AFP.
"Важно мотивировать беженцев покинуть Польшу и попытаться поехать в другие государства-члены (ЕС), потому что иначе ситуация не будет устойчивой", - сказала Йоханссон перед встречей с министрами внутренних дел ЕС.
Польша приняла 2,3 млн украинских беженцев. По данным ООН, это около 60% общего количества украинцев, покинувших свою страну во время войны.
Напомним, вице-премьер Польши и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил , что его страна не будет просить у ЕС деньги на украинских беженцев.
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