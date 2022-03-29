Еврокомиссар призвала мотивировать украинских беженцев в Польше переезжать в другие страны ЕС

Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в понедельник со ссылкой на AFP. заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в понедельник со ссылкой на AFP. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в понедельник со ссылкой на AFP.