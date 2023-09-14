Еврокомиссар по энергетике призывает отказаться от сжиженного газа РФ
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призывает сократить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), вплоть до полного отказа
Об этом информирует Reuters .
"Я призываю все государства-члены и все компании прекратить покупать российский СПГ и не подписывать никакие новые газовые контракты с Россией по истечении срока действия действующих контрактов", - сказала Симсон в Европарламенте.
По ее словам, ЕС за последние 12 месяцев купил 12,4 млрд кубометров СПГ из России. Она отметила, что нынешний объем может быть таким же или даже большим, чем в 2022 году. Европейский импорт российского СПГ в январе - июле увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года до начала полномасштабной войны в Украину. Несмотря на планы Союза отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года, он продолжает покупать российский СПГ. ЕС уже заблокировал морской импорт российской нефти и нефтепродуктов, таких как дизель.
"Мы можем и должны сократить экспорт российского СПГ, чтобы полностью отказаться от него. Я хочу, чтобы парламент и совет согласились, чтобы газовый пакет включал надежные положения, которые позволят государствам-членам индивидуально ограничивать, где это позволяет безопасность поставки, доступ к российскому экспорту СПГ", - добавила Симсон.
Сообщается, что в хранилищах ЕС к началу зимы было собрано более 100 млрд кубометров газа. Симсон выделила, что расход газа блоком в августе 2022 года - июне 2023 года снизился на 17% по сравнению со средней величиной за последние пять лет из-за мер по эффективности и падению спроса.
"По оценкам, ЕС может сэкономить 65 млрд кубометров газа с марта 2023 по 24 марта", - подчеркнула она.
- Напомним, в преддверии зимы 2022 года Россия начала газовый шантаж Европы. В ЕС нашли альтернативные пути поставки и спокойно перезимовали. В начале 2023 года транзит российского газа через территорию Украины упал : снижение на 16% связывают с мягкой погодой в Европе и наличием альтернативных источников.
- Также сообщалось, что по итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего в результате вступления в силу санкций стран G7 по нефти и нефтепродуктам из РФ.
- 14 апреля министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил , что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из РФ в страны Балтии, который в прошлом году увеличился более чем вдвое.
- 8 августа стало известно, что Европейский Союз в течение года после начала полномасштабного вторжения смог сократить поставки российского газа по трубопроводам с 50% до 8%.
- 16 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию Украина не будет вести переговоры о его продлении.
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