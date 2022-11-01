Еврокомиссар по энергетике прибыла в столицу

Об этом пишет в твиттере европейская комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон .

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура испытывает целенаправленную атаку со стороны России - жестокую и негуманную тактику, направленную на то, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы" - написала Симсон.

Симсон подчеркнула, что Европейский Союз готов помогать украинцам в победе.

24 октября еврокомиссар по энергетике заявила , что Европа готова перезимовать без российского газа.

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