Еврокомиссар по энергетике прибыла в столицу
1 ноября еврокомиссар по вопросам энергетики прибыла в Киев и отметила необходимость усиления помощи украинскому энергосектору
Об этом пишет в твиттере европейская комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон .
"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура испытывает целенаправленную атаку со стороны России - жестокую и негуманную тактику, направленную на то, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы" - написала Симсон.
Симсон подчеркнула, что Европейский Союз готов помогать украинцам в победе.
- 24 октября еврокомиссар по энергетике заявила , что Европа готова перезимовать без российского газа.
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