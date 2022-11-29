Об этом Рейндерс сказал в Брюсселе во время ежегодного Киевского инвестиционного форума, передает "Укринформ" .

Еврокомиссар напомнил, что сделанная Всемирным банком во взаимодействии с Украиной и ЕС предварительная оценка разрушений, нанесенных агрессией РФ, составила $97 млрд. Средства, необходимые для восстановления Украины, Рейндерс оценил в сумму не менее 349 млрд евро.

"Так что сейчас мы нуждаемся в сумме, которая намного меньше 500 млрд евро, и этот счет растет ежедневно и каждый час, потому что прямо сейчас продолжаются российские обстрелы Киева и других городов Украины. Я видел это в начале октября, когда эти обстрелы начались. Я провел три часа в бомбоубежище и я видел стойкость этих людей.Я видел, как немедленно после этих российских ударов на улицы городов возвращается "нормальная" жизнь, если вообще можно говорить о какой-то "нормальности" в условиях войны", - сказал Рейндерс.

Еврокомиссар добавил, что необходимо найти способ направить на восстановление Украины средства РФ.

"До этого времени было возможно заморозить более 18 млрд евро, принадлежащих российским и белорусским олигархам и учреждениям. В то же время, мы зарезервировали 300 млрд евро из резервов центробанка России. Да, очень важно искать путь для восстановления Украины, но в то же время мы должны подумать о том, что российские власти должны заплатить за это восстановление. Мы ищем, как лучше это организовать правовым путем", - сказал Рейндерс.

Кроме того, еврокомиссар отметил необходимость привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.

"Сегодня в Берлине у нас будет встреча министров юстиции "Группы семи". Я убежден, что мы имеем одинаковую решительность - не только продвигаться вперед с санкциями, не только участвовать в восстановлении Украины, но также убедиться, что мы достигли правосудия для Украины. Мы должны сделать это для народа Украины. Все причастные к военным преступлениям или к преступлениям против человечности должны предстать перед правосудием", - сказал Рейндерс.

Еврокомиссар отметил, что военные преступники должны ответить в украинском или международном суде.

"Нам нужно правосудие в Украине. Мы должны убедиться, что все преступники предстанут перед украинскими судами, перед судом в одной из европейских столиц или перед Международным уголовным судом. До конца своей жизни все они должны знать, что для них существует реальный риск предстать перед судом или трибуналом", - сказал Рейндерс.

Ранее сообщалось, что ЕС и ПР ООН выделят дополнительные 35 млн евро на восстановление Украины в условиях противостояния с РФ.

США и Европа помогут восстановить энергетическую систему Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb