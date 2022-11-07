Еврокомиссар исключает возможность ускоренного вступления Украины в ЕС: требования ко всем одинаковы
Говорить о графике начала переговоров о вступлении Украины в ЕС пока рано
Об этом сказал венгерский дипломат, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи, передает Die Welt .
"Украина стремится ускорить реформы и ускорить необходимую для этого работу. Это положительно. Но не все семь реформ можно завершить быстро. Поэтому пока невозможно установить график начала переговоров", – сказал Варгее.
Отмечается, что даже если Киеву удастся приступить к процедуре переговоров до конца 2023 года, Брюссель отверг цель завершить их в течение года.
"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных сферах политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, продлится больше года или двух", - сказал еврокомиссар.
Как пишет немецкое издание, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Евросоюз может действовать быстрее и не применять "обычную процедуру" в отношении нашего государства для "нравственного положения украинцев".
Однако Оливер Варгеи исключает возможность ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС.
"В Украину действуют те же критерии, что и ко всем остальным претендентам", - объяснил свою позицию еврокомиссар.
- 28 февраля Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.
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