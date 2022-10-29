Еврокомиссар допустил заморозку резервов Центробанка РФ, пока Россия не начнет восстановление Украины
Резервы Центробанка РФ можно было бы держать "замороженными", пока Россия добровольно не согласится на восстановление Украины
Об этом сообщает DPA со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
"В настоящее время активы 90 человек были заморожены, более 17 миллиардов евро в семи странах-членах, в том числе 2,2 миллиарда евро в Германии", - сказал он.
По словам Рейндерса, Европейский Союз заморозил российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках санкций против России за вторжение в Украину. Резервы Центробанка РФ можно было бы держать замороженными, пока Россия добровольно не согласится на восстановление Украины.
"Если ЕС конфискует поступающие от уголовного бизнеса деньги, их можно направить в компенсационный фонд для Украины. Однако эта сумма далеко не достаточна для финансирования реконструкции", - считает еврокомиссар.
В рамках западных санкций также заморожено 300 млрд евро из валютных резервов российского Центробанка. По мнению Рейндерса, эти деньги можно сохранить в качестве гарантии, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины.
- 9 сентября министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует от России $300 млрд репараций . Киев запросил доступ к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.
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