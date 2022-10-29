Об этом сообщает DPA со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

"В настоящее время активы 90 человек были заморожены, более 17 миллиардов евро в семи странах-членах, в том числе 2,2 миллиарда евро в Германии", - сказал он.

По словам Рейндерса, Европейский Союз заморозил российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках санкций против России за вторжение в Украину. Резервы Центробанка РФ можно было бы держать замороженными, пока Россия добровольно не согласится на восстановление Украины.

"Если ЕС конфискует поступающие от уголовного бизнеса деньги, их можно направить в компенсационный фонд для Украины. Однако эта сумма далеко не достаточна для финансирования реконструкции", - считает еврокомиссар.

В рамках западных санкций также заморожено 300 млрд евро из валютных резервов российского Центробанка. По мнению Рейндерса, эти деньги можно сохранить в качестве гарантии, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины.

9 сентября министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует от России $300 млрд репараций . Киев запросил доступ к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.