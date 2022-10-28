Еврокомиссар Бретон о покупке Маском соцсети Twitter: "В Европе птичка будет летать по нашим правилам"
ЕС будет внимательно следить за тем, чтобы американский миллиардер Илон Маск не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти
Это заявил еврокомиссар Тьерри Бретон в twitter .
Как известно, Илон Маск купил социальную сеть twitter, известив об этом коротким твитом: "Птица освобождена".
В ответ Бретон заявил, что "в Европе птица будет летать по нашим правилам". Его твит сопровождался хештегом DSA, который отсылает в Закон ЕС о цифровых услугах, требующий от поставщиков цифровых услуг принимать быстрые меры против незаконного онлайн-контента, такого как язык вражды.
Кроме того, еврокомиссар также опубликовал в twitter видео, на котором он и Илон Маск в мае обсуждали Закон о цифровых услугах. В ролике Маск отметил, что "согласен со всем", что ему рассказал Бретон.
- 24 апреля Twitter и Илон Маск согласовали покупку соцсети миллиардером за $44 млн.
- 19 мая Маск заявил, что останавливает соглашение, пока идет подсчет фейковых аккаунтов в соцсети.
- Далее Twitter подал на миллиардера в суд из-за его решения расторгнуть сделку.
- 5 октября появилась информация, что Маск готов купить Twitter по начальной цене в $44 млн.
- Также он распространил обращение к рекламодателям Twitter, в котором объяснил, почему он купил соцсеть.
- По состоянию на 28 октября известно, что американский миллиардер и глава Tesla и SpaceX Илон Маск намерен стать генеральным исполнительным директором Twitter.
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