Якуб Логинов

В таких условиях очень большая проблема – отсутствие прямых железнодорожных сообщений Ужгорода со Словакией и Венгрией. Евроколея проложена со словацкой и венгерской границ в районе станции Чоп до Мукачево и уже несколько лет успешно функционируют поезда Кошице — Мукачево и Будапешт — Мукачево. Быстрое и удобное оформление на границе, доступные цены, относительно комфортные перевозки. Сейчас "мукачевский" вариант планируют реализовать на железнодорожной трассе Львов — Варшава. После запуска поездов Кошице — Мукачево планировалось проложить евроколею также в Ужгород, к сожалению, война отложила эти планы на неопределенное будущее.

Какие технические варианты? Проще всего проложить евроколею вдоль действующей железнодорожной линии Чоп — Ужгород на отрезке чуть более 20 км. С технической и финансовой точки зрения это не представляет особых сложностей и позволит запустить пассажирские перевозки Будапешт – Ужгород и Кошице – Ужгород, а также дневные и ночные поезда Словацкой железной дороги Ужгород – Кошице – Попрад – Татры – Братислава, причем в словацкой столице можно пересесть на поезд в Вену (поезда Братислава — Вена курсируют ежечасно и время проезда также час). Маршрут Братислава – Кошице через Жилину и Попрад – это главная железнодорожная магистраль Словакии, а ночью на этой трассе ездят спальные вагоны, причем ночной маршрут продлен из Кошице до малых городов у украинской границы: Михаловце, Гуменно и Чиерна над Тисоу. Ночной словацкий поезд Ужгород — Кошице — Попрад — Братислава имел большой смысл и стал бы очень важным шагом на пути евроинтеграции.

Существует также второй вариант — это реконструкция альтернативной трассы, ведущей непосредственно из Ужгорода в сторону Словакии. Есть там широкая колея из Украины в Кошице, которую используют в транспорте товаров, а параллельно с ней на словацкой стороне также евроколея к украинской границе, правда, в плохом состоянии. На территории Украины она тоже была, однако частично уже физически не существует, ее надо отстроить, а на словацкой территории — восстановить. И опять — это всего несколько километров на территории города, от железнодорожного вокзала до границы.

В политике есть понятие "окна возможностей". Сейчас Словакией правит переходное правительство экспертов, которое, к слову, создано для реализации таких проектов. Это идеальный момент, чтобы официально начать проект евроколеи Ужгород – Братислава. Это будет иметь огромное политическое значение в случае, если в результате выборов 30 сентября к власти в Словакии вернутся более пророссийские силы. Появится в этом случае важная техническая тема, на которой можно будет работать и таким образом смягчать эти пророссийские симпатии.

Специально для Еспресо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

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