Евроинтеграция, военная и гуманитарная поддержка Украины: Зеленский встретился с премьером Латвии Кариньшем
Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем - обсудили евроинтеграцию Украины, военную и гуманитарную поддержку
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
"Провел встречу с Премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Рассказал о ситуации на фронте. Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно – в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия. Спасибо Латвии за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины!Ваше общество, президент с самого начала этой полномасштабной войны – даже с первых дней 2014 года, когда на самом деле началась эта война, – поддерживают наш суверенитет, наш народ, нашу территориальную целостность", - говорится в сообщении.
Также в своем твиттере о визите написал и премьер Латвии:
"Евроатлантическая интеграция Украины является нашей общей целью. Политическая, военная и гуманитарная поддержка Латвии будет продолжаться столько, сколько потребуется. Слава Украине!"
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