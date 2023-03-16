Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Провел встречу с Премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Рассказал о ситуации на фронте. Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно – в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия. Спасибо Латвии за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины!Ваше общество, президент с самого начала этой полномасштабной войны – даже с первых дней 2014 года, когда на самом деле началась эта война, – поддерживают наш суверенитет, наш народ, нашу территориальную целостность", - говорится в сообщении.

Также в своем твиттере о визите написал и премьер Латвии:

"Евроатлантическая интеграция Украины является нашей общей целью. Политическая, военная и гуманитарная поддержка Латвии будет продолжаться столько, сколько потребуется. Слава Украине!"