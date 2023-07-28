Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .

Правительство расширяет действие электронной очереди для грузовиков и автобусов, перевозящих пассажиров.

"Сегодня утверждаем постановление, которое расширяет действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки", – говорится в заявлении.

Сообщается, что это позволит снизить очереди на границе и сделать его прохождение более комфортным.

Пилотный проект по пропуску автобусов начинается уже в августе.

Электронная очередь в Украине

Запуск электронной очереди на границе был анонсирован еще в октябре.

Впоследствии стало известно, что электронная очередь для грузовых транспортных средств должна заработать с 12 декабря в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".

С мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "Евчера". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

С 5 июня электрона очередь для пересечения границы за внесение недостоверных данных отменяют запись.