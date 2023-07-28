Еврограница: в Украине заработает электронная очередь для легковых автомобилей и автобусов
В пятницу, 28 июля, Кабинет Министров Украины принял новое решение о проекте "Еврокордон", в рамках которого ввели обязательные электронные очереди
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .
Правительство расширяет действие электронной очереди для грузовиков и автобусов, перевозящих пассажиров.
"Сегодня утверждаем постановление, которое расширяет действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки", – говорится в заявлении.
Сообщается, что это позволит снизить очереди на границе и сделать его прохождение более комфортным.
Пилотный проект по пропуску автобусов начинается уже в августе.
Электронная очередь в Украине
Запуск электронной очереди на границе был анонсирован еще в октябре.
Впоследствии стало известно, что электронная очередь для грузовых транспортных средств должна заработать с 12 декабря в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".
С мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "Евчера". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.
С 5 июня электрона очередь для пересечения границы за внесение недостоверных данных отменяют запись.
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