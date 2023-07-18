Евродепутаты призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко
Евродепутаты призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко
Об этом говорится на сайте Европарламента .
Европарламент отмечает, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, в том числе из-за роли режима Лукашенко в незаконной передаче детей.
Евродепутаты призывают принять все необходимые шаги на международном уровне для обеспечения уголовного преследования белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.
"Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову, евродепутаты призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко. Также Рада должна расширить список белорусов и россиян под санкции ЕС", - говорится в сообщении.
Кроме того, Комитет по иностранным делам принял новый отчет об отношениях ЕС с Беларусью 49 голосами за и 3 против, двое воздержались. В тексте евродепутаты осудили репрессии и систематические нарушения прав человека режима Лукашенко против собственного народа.
Отмечается, что в Беларуси за решеткой находятся около 1500 политзаключенных, в том числе юристов, профсоюзных деятелей, журналистов и правозащитников. Евродепутаты отметили, что более 300 тысяч белорусов покинули страну из-за репрессий со стороны властей.
Европарламент выразил обеспокоенность политическим, экономическим, военным и культурным подчинением Беларуси Москве, что делает страну "де-факто государством-сателлитом".
Евродепутаты выразили солидарность тем белорусам, которые защищают свою национальную идентичность и язык. Они также призывают белорусский режим прекратить дискриминацию и насилие против всех меньшинств и осуждают власти за нападения на этнические литовские и польские общины страны.
Европарламент призвал ЕС оказать большую экономическую поддержку белорусским демократическим силам, включая оппозиционные политические партии и активистов, а также выразил поддержку оппозиционерке Светлане Тихановской.
Депутаты Европарламента также призывают Международный олимпийский комитет и другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году или любом другом международном спортивном мероприятии.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. ЕС поддержал такое решение.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МУС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- А президент США Джо Байден заявил , что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на такое решение МУС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настаивает , чтобы все 123 государства-члена Международного уголовного суда выполнили условие ареста Путина.
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