Евродепутаты призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Об этом говорится на сайте Европарламента .

Европарламент отмечает, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, в том числе из-за роли режима Лукашенко в незаконной передаче детей.

Евродепутаты призывают принять все необходимые шаги на международном уровне для обеспечения уголовного преследования белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

"Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову, евродепутаты призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко. Также Рада должна расширить список белорусов и россиян под санкции ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Комитет по иностранным делам принял новый отчет об отношениях ЕС с Беларусью 49 голосами за и 3 против, двое воздержались. В тексте евродепутаты осудили репрессии и систематические нарушения прав человека режима Лукашенко против собственного народа.

Отмечается, что в Беларуси за решеткой находятся около 1500 политзаключенных, в том числе юристов, профсоюзных деятелей, журналистов и правозащитников. Евродепутаты отметили, что более 300 тысяч белорусов покинули страну из-за репрессий со стороны властей.

Европарламент выразил обеспокоенность политическим, экономическим, военным и культурным подчинением Беларуси Москве, что делает страну "де-факто государством-сателлитом".

Евродепутаты выразили солидарность тем белорусам, которые защищают свою национальную идентичность и язык. Они также призывают белорусский режим прекратить дискриминацию и насилие против всех меньшинств и осуждают власти за нападения на этнические литовские и польские общины страны.

Европарламент призвал ЕС оказать большую экономическую поддержку белорусским демократическим силам, включая оппозиционные политические партии и активистов, а также выразил поддержку оппозиционерке Светлане Тихановской.

Депутаты Европарламента также призывают Международный олимпийский комитет и другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году или любом другом международном спортивном мероприятии.