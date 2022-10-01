Евродепутат "предложил" разделить Калининградскую область РФ между Чехией и Польшей

Об этом сообщает чешское издание iDnes.

Чешский политик перепостил твит анонимного автора из Польши.

"Пора разделить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец имели выход к морю", - говорится в оригинальном сообщении, которое сопровождается картой, на которой показано разделение территории на две половины.

После того, как он поделился этим сатирическим постом, российский новостной сайт назвал его публикацию "реваншистским заявлением".

В ответ Здеховский заявил, что Россия должна быть готова к тому, что, если она пытается аннексировать чужую территорию на основе сомнительных референдумов, это может спровоцировать иронические дискуссии о том, следует ли оставлять этой стране Калининград.

"Я считаю, что дебаты законны и что Россия должна действительно обдумать свои будущие международные шаги", - сказал он, напомнив, что изначально город был основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II.

Он также заявил, что не удивлен, что в России его пост был воспринят серьезно.

"Я думаю, что россияне воспринимают себя слишком серьезно как с точки зрения политики, так и с точки зрения международных отношений. Нам нужно все больше держать им зеркало и показывать, что мы не боимся их и их угроз и что мы готовы поддержать Украину в ее борьбе за возвращение всех территорий", – добавил он.