Евродепутат "предложил" разделить Калининградскую область РФ между Чехией и Польшей
Чешский евродепутат Томаш Здеховский в своем твиттере поделился сатирической шуткой, в которой говорится о разделе российской Калининградской области между Польшей и Чехией
Об этом сообщает чешское издание iDnes.
Чешский политик перепостил твит анонимного автора из Польши.
"Пора разделить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец имели выход к морю", - говорится в оригинальном сообщении, которое сопровождается картой, на которой показано разделение территории на две половины.
После того, как он поделился этим сатирическим постом, российский новостной сайт назвал его публикацию "реваншистским заявлением".
В ответ Здеховский заявил, что Россия должна быть готова к тому, что, если она пытается аннексировать чужую территорию на основе сомнительных референдумов, это может спровоцировать иронические дискуссии о том, следует ли оставлять этой стране Калининград.
"Я считаю, что дебаты законны и что Россия должна действительно обдумать свои будущие международные шаги", - сказал он, напомнив, что изначально город был основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II.
Он также заявил, что не удивлен, что в России его пост был воспринят серьезно.
"Я думаю, что россияне воспринимают себя слишком серьезно как с точки зрения политики, так и с точки зрения международных отношений. Нам нужно все больше держать им зеркало и показывать, что мы не боимся их и их угроз и что мы готовы поддержать Украину в ее борьбе за возвращение всех территорий", – добавил он.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших
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