Евроатлантическая интеграция, ситуация на фронте и Формула мира: Стефанчук встретился с президентом Чехии
В среду, 25 октября, голова Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с президентом Чехии Петром Павелом, с которым обсудил в частности оборонные нужды, евро- и евроатлантическую интеграцию Украины
Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.
"Я благодарю за всю помощь, которую Чехия предоставила и продолжает оказывать Украине: военную, финансовую и гуманитарную. И сегодня во время встречи я услышал подтверждение, что Чехия так же будет стоять бок о бок с Украиной". – написал он.
Отмечается, что во время разговора представители стран обсудили, прежде всего, ситуацию на фронте и оборонные нужды Украины.
Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук
Не меньшее внимание было уделено текущему состоянию в энергетической сфере. Кроме того, в фокусе внимания была европейская интеграция.
"Благодарю Чехию за готовность помогать Украине на пути к членству в Евросоюзе. Проинформировал, что украинский парламент принял все законодательные акты, необходимые для выполнения рекомендаций Европейской комиссии", - отметил спикер парламента.
Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук
Еще одной важной темой встречи с лидером Чехии стала евроатлантическая интеграция Украины. Стефанчук акцентировал, что во время Вашингтонского саммита 2024 года Украина стремится получить приглашение на членство в Альянс и четкое понимание времени обретения членства.
Кроме того, Павел и Стефанчук обсудили реализацию Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук
- Напомним, что после визита в Болгарию 6 июля вечером Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Во время встречи с чешским коллегой Петром Павелом речь шла о поддержке Украины, санкциях против России, противодействии роспропаганде и евроатлантическом пути Киева.
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