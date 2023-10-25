Евроатлантическая интеграция, ситуация на фронте и Формула мира: Стефанчук встретился с президентом Чехии

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

"Я благодарю за всю помощь, которую Чехия предоставила и продолжает оказывать Украине: военную, финансовую и гуманитарную. И сегодня во время встречи я услышал подтверждение, что Чехия так же будет стоять бок о бок с Украиной". – написал он.

Отмечается, что во время разговора представители стран обсудили, прежде всего, ситуацию на фронте и оборонные нужды Украины.

Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук

Не меньшее внимание было уделено текущему состоянию в энергетической сфере. Кроме того, в фокусе внимания была европейская интеграция.

"Благодарю Чехию за готовность помогать Украине на пути к членству в Евросоюзе. Проинформировал, что украинский парламент принял все законодательные акты, необходимые для выполнения рекомендаций Европейской комиссии", - отметил спикер парламента.

Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук

Еще одной важной темой встречи с лидером Чехии стала евроатлантическая интеграция Украины. Стефанчук акцентировал, что во время Вашингтонского саммита 2024 года Украина стремится получить приглашение на членство в Альянс и четкое понимание времени обретения членства.

Кроме того, Павел и Стефанчук обсудили реализацию Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук