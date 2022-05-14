Евро станет официальной валютой Хорватии
Власти Хорватии в пятницу, 13 мая, одобрили закон, согласно которому евро станет официальной валютой страны с начала 2023 года
Об этом сообщает информагентство Associated Press.
Страна заменит хорватскую куну на евро 1 января 2023 года. За такое решение проголосовали 117 депутатов парламента из 151. Первые месяцы после официального перехода на евро в Хорватии будут использовать обе валюты параллельно.
Против таких изменений выступали правые партии в парламенте, заявляя, что это приведет к росту бедности и давлению на граждан .
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