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Евро станет официальной валютой Хорватии

14 мая, 2022 суббота
02:38
Мир

Власти Хорватии в пятницу, 13 мая, одобрили закон, согласно которому евро станет официальной валютой страны с начала 2023 года

Об этом сообщает информагентство Associated Press.

Страна заменит хорватскую куну на евро 1 января 2023 года. За такое решение проголосовали 117 депутатов парламента из 151. Первые месяцы после официального перехода на евро в Хорватии будут использовать обе валюты параллельно.

Против таких изменений выступали правые партии в парламенте, заявляя, что это приведет к росту бедности и давлению на граждан .

  • Хорватия предоставит Украине оборудование и технику для разминирования освобожденных от российских захватчиков территорий.

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валюта
Хорватия
евро
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